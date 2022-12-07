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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi peş peşe gelen haberler can sıktı! Kadroda 7 sakat...

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig
Fenerbahçede Trabzonspor maçı öncesi peş peşe gelen haberler can sıktı Kadroda 7 sakat...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 07:00

Sarı lacivertliler, Antalya kampına 7 oyuncusundan yoksun olarak gitti. Altay Bayındır, Enner Valencia, Emre Mor, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Arda Güler ve Joao Pedro yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle İstanbul’da kaldı. Milli takımda diz sakatlığı yaşayan Enner Valencia 2 hafta, kasığında 2. derece çekme belirlenen Alioski ise 2-3 hafta sonra takıma katılabilecek.

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Fenerbahçe 25 Aralık’ta deplasmanda oynanacak kritik Trabzonspor maçı öncesinde peş peşe gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Sarı lacivertlilerde iki hazırlık maçı da oynayacağı 4 günlük Antalya kampı öncesi sakatlar nedeniyle Altay Bayındır, Enner Valencia, Emre Mor, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Arda Güler ve Joao Pedro’nun İstanbul’da kalmaları keyifleri kaçırdı.

VALENCİA, TRABZON MAÇINDA ŞÜPHELİ

Dünya Kupası’ndan Ekvador Milli Takımı’nda yaşadığı diz sakatlığı problemiyle dönen ve 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takıma katılacağı açıklanan Enner Valencia’nın Trabzonspor maçına yetişememe ihtimali var. Fenerbahçe sağlık ekibi yıldız futbolcunun tedavisi için seferber olurken Valencia’nın güçlü fiziğiyle tüm sakatlıklardan erken dönmesi kritik karşılaşmada oynama ihtimalini kuvvetlendiriyor.

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ALİOSKİ’DE 2. DERECE ZORLANMA VAR

Bir başka sarsıcı sakatlık bilgisiyse yine kafile ile birlikte Antalya’ya götürülmeyen Ezgjan Alioski’den geldi. Kuzey Makedonyalı oyuncunun durumu ile ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada “Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır” denildi.

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BUGÜN SAAT 19.00’DA RAKİP ALANYASPOR

Bel ağrısı nedeniyle İstanbul’da tedavi gören Altay’ın İstanbulspor’la oynanacak kupa maçına yetişeceği öğrenildi. Dizinde travma tespit edilen Arda Güler ve ayak bileği burkulduğu için bağlarında zedelenme olan Emre Mor’un da kupa maçında sahada yer alabileceği ifade edildi. Fenerbahçe, Antalya kampındaki ilk özel maçta bugün saat 19.00’da Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maç S Sport Plus’tan yayınlanacak

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig

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