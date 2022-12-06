Menajeri transfer iddialarını doğruladı! Inter ve Milan, Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in peşinde

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İsmail Yüksek, Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Avrupa ekiplerini peşine takmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerdeki performansıyla değerine değer katan İsmail Yüksek ile ilgili yıldız oyuncunun menajeri Emrah Bozkurt, açıklamalarda bulundu.

"İSMAİL YÜKSEK İLE ARAMIZDA ABİ-KARDEŞ İLİŞKİSİ VAR"

Radyospor'a konuşan 23 yaşındaki yıldızın menajeri Emrah Bozkurt, "İsmail Yüksek, ilk profesyonel olduğu günden beri benim oyuncum. Aramızda menajer-oyuncu ilişkisinden ziyade daha çok abi-kardeş ilişkisi var. Ben de 20-25 yıllık bir profesyonel futbolculuk geçmişine sahip olduğum için anlayabiliyorum; futbolcu ne ister, ne istemez" dedi.

"YÜKSEK, GELİŞİME ÇOK AÇIK"

21 yaşındaki oyuncunun gelişimine devam ettiğini ifade eden Bozkurt "Bu anlamda İsmail'e çok fazla yardımcı olmaya çalıştım, o da sağ olsun her konuda gelişime çok açık. Bu bağlamda destek aldığımız kişiler ve kurumlar da var, İsmail'in gelişimine çok katkı sağlıyorlar. İsmail de hem yaşantısına hem de gelişimine %100 sadık olduğu için, bu gelişim devam ediyor." şeklinde konuştu.

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"FENERBAHÇE'DEN SONRASI AVRUPA OLUR"

İsmail Yüksek'in bundan sonraki takımının bir Avrupa Kulübü olacağının altını çizen Bozkurt "Artık İsmail, hem Türkiye'nin en büyük camialarından birinde forma giyiyor hem de A Milli Takım oyuncusu konumunda. Bu gelişim bizim için durmayacak. Biliyorsunuz, Fenerbahçe'den sonrası Avrupa olur. Şu anda da izleyen, takip eden kulüpler var. Bizim önceliğimiz Fenerbahçe'ye layık şekilde, o formayı son ana kadar terletmek. İsmail de bunu yapıyor. " dedi.

"İSMAİL YÜKSEK %50'SİYLE OYNUYOR"

Ön libero mevkiinde oynayan İsmail Yüksek'in henüz tam kapasite oynamadığını dile getiren Bozkurt "Belki sizlere biraz abartı gelecek ama şu an İsmail %50'siyle oynuyor. Ben onu çok iyi tanıyan birisi olarak söylüyorum. Bu anlamda İsmail, Türk futboluna çok iyi bir armağan oldu. Bu vesileyle Fenerbahçe camiasına, Ali Koç Bey'e, Selahattin Bey'e teşekkür ederim bize değer verdikleri için. İsmail Yüksek artık Türk futbolu için vazgeçilmez oyunculardan birisidir diyebilirim." dedi

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"INTER VE MİLAN DIŞINDA DA İLGİLENEN KULÜPLER VAR"

Inter ve MİLAN'dan transfer tekliflerin olup olmadığı yönünde çıkan haberlere de cevap veren Bozkurt "İki kulübün ve daha başka büyük camiaların İsmail'e ilgisi var. Bu çok normal bizim için. Çünkü onlar dışında da ilgilenen kulüpler var. Haliyle şu an İsmail ve Arda'nın Avrupa'nın gözdesi olması çok normal. Dileriz daha fazla futbolcularımız çıkar. İsmail bu seviyede oynadığı müddetçe, yurt dışından gelen teklifler şaşırtıcı olmamalı." dedi.

İSMAİL YÜKSEK'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

23 yaşındaki İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkarken 926 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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MİLLİ TAKIM'DA İSMAİL YÜKSEK FIRTINASI! İLK MAÇINDA İLK GOL

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’taki 5. maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Takımımız'da İsmail Yüksek, golüyle maça damgasını vurmuştu. İlk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edilen İsmail Yüksek, Milli forma altında çıktığı ilk maçında ilk golünü kaydederek bir puanın alınmasında büyük pay sahibi olmuştu