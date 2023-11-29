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Fenerbahçe’de taraftarların gözü kulağı Fred, Djiku ve Becao’dan gelecek güzel haberde

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#Fenerbahçe#Süper Lig#İsmail Kartal
Fenerbahçe’de taraftarların gözü kulağı Fred, Djiku ve Becao’dan gelecek güzel haberde
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 07:00

Sarı lacivertli takımda Fred, Djiku ve Becao’nun yokluğu derinden hissediliyor. Sezona 19’da 19 ile başlayan ancak Fred, Djiku ve Becao’nun olmadığı son 4 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik ve zor da olsa 1 galibiyet elde eden Fenerbahçe’de taraftarların gözü kulağı sağlık ekibinden gelecek güzel haberde.

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Fenerbahçe camiasında büyük coşku yaratan 19 maçlık galibiyet serisinin mimarları olarak öne çıkan Fred, Djiku ve Becao’nun yoklukları sarı lacivertlilerde derinden hissediliyor. Üç futbolcunun olmadığı son 4 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik, ve zor da olsa 1 galibiyet elde eden sarı lacivertlilerde taraftarların gözü kulağı sağlık ekibinden gelecek güzel haberde.

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4 MAÇTA DA iLK GOLÜ YiYEN TARAF OLDU

Üç yıldızından yoksun çıktığı son 4 resmi maçta kalesinde ilk golü gören taraf hep Fenerbahçe olurken, bu karşılaşmalarda toplam 6 gol yenmesi Becao-Djiku ikilisinin yokluğuna bağlandı. Orta saha ile forvet arasındaki pas bağlantısının kilit ismi Fred’in yokluğunda da Fenerbahçe akan oyunda son 4 maçta sadece 1 gol bulabilirken, diğer 3 gol penaltıyla geldi.

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83- Fred bu sezon 13 resmi maçta oynadı, 4 asist yaptı, maç başında %83 isabetli pasla oynadı.

15- Ganalı stoper Alexander Djiku 15 maçta forma giyerken bir kez fileleri havalandırdı.

13- Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao 13 resmi maçta oynadı bir de gol attı.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#İsmail Kartal

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