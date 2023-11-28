Kartal Kayra Yılmaz: A Milli Takım’da forma giymenin hayalini kuruyorum | Arda Güler gibi oyuncular dünya üzerinde sınırlıdır

Haberin Devamı

Beşiktaş altyapısında yetişen 23 yaşındaki futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, siyah-beyazlılarda toplam 12 maçta forma giydi. Beşiktaş’ta oynadığı dönemlerde Ümraniyespor’a da kiralanan Yılmaz, İstanbul ekibinde 73 maçta 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş’la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, 1 yıllığına kiralık olarak teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor’a transfer oldu. Kayserispor’la ligde şimdiye kadar çıktığı 8 maçta 719 dakika süre alan başarılı futbolcu, yeni sezondaki hedeflerini anlattı. 23 yaşındaki genç orta saha, Beşiktaş ve A Milli Takım ile ilgili de konuştu.

Gözden Kaçmasın Türk futbolunun köklü ekibi Bursaspor kapanıyor mu? Haberi görüntüle

KAYSERİSPOR’UN 23 YAŞINDAKİ FUTBOLCUSU KARTAL KAYRA YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“TEKNİK EKİPLE BERABER İYİ ÇALIŞIP PERFORMANSIMIZI SAHAYA YANSITTIK”

Haberin Devamı

Mali sorunlardan dolayı sıkıntılı bir süreçten geçmenize rağmen ligde oynadığınız son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldınız. Takım olarak performansınızı değerlendirir misin?

Zor bir süreçten geçtik. Takım olarak eksiklerimizi ve neleri geliştirmemiz gerektiğini iyi biliyorduk. Bunların üzerinde teknik ekiple beraber iyi çalışıp performansımızı da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu süreçte takım olarak hem saha içinde hem de saha dışında hep beraber güzel işler yaptık. Bunlar bence en büyük etkenlerden bir tanesi. İnşallah milli takım arasından sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

“RECEP UÇAR’IN BİR GÜN AVRUPA’DA ANTRENÖRLÜK YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Kayserispor’da 5.haftada göreve gelen teknik direktör Recep Uçar ile daha önce Beşiktaş ve Ümraniyespor’da beraber çalışmış, Ümraniyespor’da şampiyonluk yaşamıştınız. Recep Uçar’ın oyun anlayışı seni daha mı özgür kılıyor?

Recep Uçar’la çalışmak benim için çok büyük bir şans. Onunla olduğum zamanlarda ben kendimi daha iyi gösterebiliyorum. Ayrıca kendimi daha iyi hissediyorum. Recep Hoca’nın oynattığı oyun sistemi tam anlamıyla kendime çok yakın. Recep Hoca’nın takımdaki oyuncular üzerinde etkisi çok büyük. Takım olarak ona çok inanıyor ve güveniyoruz. Bizim neler yapmak istediğimizi ve neler yapabileceğimizi sahada her anlamda gösterdiği için önü çok açık bir teknik direktör. Umarım bu seneyle beraber daha da başarılara imza atarız. Recep Hoca, şu anda neler yapabileceğini kanıtlıyor. Takım olarak performansımız daha da yukarıda olacak. Biz buna inanıyoruz. Sürekli bu şekilde hazırlanıyoruz. Recep Hoca’nın bir gün Avrupa’da da antrenörlük yapabileceğini düşünüyorum. İnşallah bu hedefine ulaşır.

Haberin Devamı

“ŞENOL GÜNEŞ, PERFORMANSIMDAN MEMNUN OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU AMA ŞANS BULAMADIM”

Geçen sezon kiralık olarak dönemin Süper Lig ekibi Ümraniyespor oynadın. Sezon sonunda Beşiktaş’a döndüğünde takımın başında teknik direktör Şenol Güneş vardı. Almanya kampı senin için nasıl geçti? Şenol Güneş’ten beklentilerin nelerdi?

Almanya kampı benim için oradaki antrenman performansları ve hazırlık maçları açısından iyi geçmişti. Aslında Beşiktaş’a geçen sene Ümraniyespor’da oynayıp gelmiştim. Bu sene daha da istekliydim. Beşiktaş Kulübü’nde oynamak her futbolcunun hayalidir. Benim de en büyük hayalimdi. Açıkçası daha fazla şans verilmesini bekliyordum. Çünkü hazır olduğumu düşünüyordum. Geçen sene 30 maç oynayıp sezon başında Beşiktaş’a öyle dönmüştüm. Kampta kendimi yeniden kanıtlamaya çalıştım. Bunu da en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Çok fazla şans gelmedi. Ben de takımdan ayrılmak durumunda kaldım. Kendimi geliştirmek istedim. Sürekli bekleyen değil daha çok oynayan bir oyuncu olmak istedim. Beşiktaş’ta bir gün daha fazla şansın geleceğini düşünüyorum. Kamptayken de Şenol Hoca’yla sürekli iletişim halindeydim. Kendisi de performansımdan memnun olduğunu hep söylüyordu. Hiçbir şekilde sıkıntı olmadığını söylüyordu. Ama bir şekilde şans bulamadım. Bunun nedenini çok fazla bilmiyorum ama kendisiyle görüştüğümde sürekli performansımdan ve antrenmanlarımdan memnun olduğunu dile getirmişti.

Haberin Devamı

“ÖZELLİKLE ŞU SÜREÇTE BEŞİKTAŞ’TA OLSAYDIM KESİNLİKLE OYNARDIM”

Beşiktaş’ta şu an senin oynadığın bölgede taraftarlar tarafından çok eleştiri alan Jean Onana var. Hiç, “Bu takımda ben oynardım” dediğin oldu mu? Beşiktaş’la 2026 yılına kadar sözleşmen bulunuyor. Beşiktaş’a döndüğündeki hedeflerin nelerdir?

Kesinlikle ben orada olsaydım oynayacağımı düşünüyordum, şu süreçte özellikle. 2026 yılına kadar Beşiktaş’la sözleşmem var. 2-3 senelik süre zarfında bir gün bana da şans geleceğine inanıyorum. Seneye benim adıma çok daha iyi olacak. Çünkü buradaki sürecim de iyi gidiyor. Bu şekilde devam ettiğim sürece bence seneye işler biraz daha farklı olabilir. Seneye döneceğim, umarım daha fazla şans bulabilirim.

Haberin Devamı

Bu arada isminin ‘Kartal’ olmasının bir hikayesi var mı?

İsmimi babam koydu. Babam da koyu fanatik Beşiktaşlı. Babamın da hayatı Beşiktaş olduğu için böyle bir hayali olduğunu anlatmıştı. ‘İleride bir oğlum olursa ismini Kartal koyacağım’ demiş.

“RIZA ÇALIMBAY, BEŞİKTAŞ’IN EFSANELERİNDEN BİRİSİ. İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Beşiktaş, Şenol Güneş ve Burak Yılmaz’la yollarını ayırdıktan sonra Rıza Çalımbay ile anlaştı. Rıza Hoca’nın gelmesi sence Beşiktaş’ın performansına nasıl yansıyacak?

Kan değişikliği kulüplere her zaman ekstra bir ivme kazandırır ve oradaki havayı değiştirir. Rıza Hoca geldiğinden beri iyi giden bir süreç yakaladılar. Şu anda performansları yükselmeye başladı. Sakat oyuncuların da düzelmesiyle beraber ben iyi olacağını düşünüyorum. Rıza Çalımbay, zaten Beşiktaş’ın efsanelerinden birisi. Umarım onlar da bu sezon ligi istediği yerde bitirirler.

Haberin Devamı

“TAKIMDAKİ ARKADAŞLARIM BANA ‘XAVİ’ DİYE SESLENİYORLARDI”

Oynadığın mevkiyle alakalı olarak örnek aldığın ve tarzını benzettiğin oyuncular var mı?

Bir tane isme takılıp kalmıyorum. Çünkü ben çok maç seyreden bir insanım ve bütün ligleri takip etmeye çalışıyorum. Kendi pozisyonumda oynayan dünyanın en iyileri arasında olan oyuncular var. Bunları izleyip hepsinden ayrı ayrı şeyler kendime katmaya çalışıyorum. Ayrıca takımdaki arkadaşlarım bana ‘Xavi’ diye sesleniyorlardı.

“GLASGOW RANGERS, O DÖNEM RIDVAN YILMAZ’DAN SONRA BANA DA TALİP OLMUŞTU”

Oynamak istediğin ve hayalini kurduğun bir lig bulunuyor mu? Glasgow Rangers'ın geçen sene Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattıktan sonra seni de takip ettiği öne sürülmüştü. İskoçya’ya transfer iddialarıyla ilgili o dönem neler yaşandı?

Glasgow Rangers, o dönem Rıdvan Yılmaz’dan sonra bana da talip olmuştu. Bunu bizzat biliyorum ama bazı şartlar oluşmadığından dolayı o zaman transfer gerçekleşmedi. Bundan sonraki süreçte neler olur tabii ki onu zaman gösterecek. En yakın zamanda Avrupa hayalime ulaşacağıma inanıyorum. Bir gün La Liga’da Barcelona forması giymek istiyorum.

“ARDA GÜLER GİBİ OYUNCULAR DÜNYA ÜZERİNDE SINIRLIDIR”

Arda Güler’in Real Madrid’e, Bertuğ Yıldırım’ın Rennes’e imza atması senin gibi Türk futbolunun altyapısında yetişmiş genç yeteneklerin motivasyonunu nasıl etkiliyor? Ayrıca bu genç yıldız adaylarının transferi hakkında ne düşünüyorsun?

Onların adına çok mutlu oluyoruz ve onları takip ettikçe biz de buradan gururlanıyoruz. Bertuğ ile milli takımda çok zaman geçirdim. Çok iyi bir insan ve iyi bir futbolcu. Bertuğ’un da önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Umarım bütün başarılar onunla beraber olur. Hayatında çok daha iyi yerlerde olacaktır. Arda Güler de çok düzgün ve değerli bir kardeşimiz. Onunla da görüşüp sohbet etmişliğimiz var. Arda’nın yeteneğiyle alakalı söylenecek çok fazla bir şey yok. Arda Güler gibi oyuncular dünya üzerinde sınırlıdır. Arda, şu an biraz zor zamanlardan geçiyor ama yaşı daha çok genç. Bence en iyi şekilde bu sakatlığını da atlatıp kendini Türkiye’de gösterdiğinden daha fazla göstereceğine inanıyorum. Umarım onun hakkında da güzel şeyler olur.

“A MİLLİ TAKIM’DA FORMA GİYMENİN HAYALİNİ KURUYORUM”

Ümit Milli Takımımız’da 7 maçta görev almıştın. A Milli Futbol Takımımız, genç bir kadroyla verdiği mücadeleyle EURO 2024’e gitmeye hak kazandı. Milli Takım hedefin ve teknik direktör Vincenzo Montella’dan beklentilerin nelerdir?

Öncelikle çok gururluyuz. Biz orada olamasak da takım arkadaşlarımız ve ağabeylerimiz hepsi zaten Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Onun için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Montella, çok ayrı bir teknik direktör. Montella’nın daha önceki futbol kariyeri, Adana Demirspor’da yapmış olduğu başarılar, oynattığı futbol gerçekten inanılmaz. Ben de en kısa sürede A Milli Takım’da forma giymenin hayalini kuruyorum. Bence bu şekilde devam edersem en kısa sürede onların arasında olacağımı düşünüyorum.