Galatasaray'da Okan Buruk'tan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması: İğneyle oynama durumu yok

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Premier Lig ekibi Manchester United'ı ağılayacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ve Fernando Muslera açıklamalar yaptı.

OKAN BURUK: HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK

"Hedefimiz gruptan çıkmak. Manchester United ilk maça göre değişti, gelişti. Ligde son 6 maçın 5'ini kazandılar. Kadro olarak da daha iyi duruma geldiler. Biz de kendi oyunumuzu geliştirme anlamında son hafta iyi bir oyun oynadık. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Bundan öncesi maçlar kazanamadık ama bu kez taraftarımızın önünde iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Sahaya çıkacak oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Bundan şüphemiz yok. Oyuncularımızın performansı yukarıya doğru gidiyor ve bu da beni sevindiriyor. Rekabet, Galatasaray'ı daha büyük başarılara taşıyacak."

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DAVİNSON SANCHEZ'İN DURUMU

"Davinson Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini bekliyoruz."

ABDÜLKERİM BARDAKCI OYNAYACAK MI?

"Abdülkerim Bardakcı'yı idmanda son kez göreceğiz ve durumuna karar vereceğiz."

ESPRİLİ YANIT

Okan Buruk, "Muslera'nın sözleşmesi bitiyor, yönetimle görüşmesi oldu mu?" sorusuna gülerek "Benim de bitiyor. Efsaneler için sözleşmeler önemli değil, önemli olan Galatasaray'ın başarısı." yanıtını verdi.

"KENDİ OYUNUMUZU ORTAYA KOYACAĞIZ"

"Rasmus Hojlund ve Anthony Martial çok iyi oyuncular. Kim oynarsa oynasın, yüksek performans göstereceklerdir. Bireysel hazırlığımız yok. Biz kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Bireysel önlem almayacağız."

"BU SENE SEZONA ERKEN BAŞLADIK"

"Başakşehir'deki hikaye farklı, Galatasaray'daki hikaye farklı. Transfer Türkiye'de son güne kadar kalabiliyor. Bu sene ayrıca erken başladık. Adaptasyon zaman alıyor. Bu yazı güçlü bir şekilde geçtik Hem Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, hem de ligde iyi bir yerdeyiz. Önemli olan oyuncuların performansını yukarı çekmek. Bu da iyi şekilde gidiyor. Manchester United maçında kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanmak için planlarımız var. Rakibe zorluk çıkarabilmek için oyuncu ve planlarınız oluyor. Bunları oyuncularımıza göstereceğiz ve maça hazır şekilde çıkacağız."

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"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ ÖNEMLİ"

"Seyircimiz çok önemli ve çok değerli. İç sahada destekleri takımı ileri itme anlamında çok büyük destek. Bunu alabilmek için bizim oyun anlayışımız da önemli. Ancak önce bizim onları maçın içine çekmemiz lazım. En önemli şey bizim için bu olacak."

FERNANDO MUSLERA: NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ

"Manchester United maçında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi kulüpler arasındaki en güzel turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Birçok maç yapıyorsunuz kariyerinizde. Sahada geçirdiğiniz zamana göre deneyim kazanıyorsunuz. Önemli takımlara karşı oynayarak deneyim kazanıyorsunuz, ben de o deneyime sahibim. Kariyerimle gurur duyuyorum. Alejandro Garnacho kesinlikle 'Puskas Ödülü'ne aday bir gol attı. Ancak beni daha çok heyecanlandıran şey, Manchester United ile taraftarımız önünde oynayacağımız maç."

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SÖZLEŞME KONUSU

"Sözleşme konusuna girmeyeceğim. Tek söyleyebileceğim şey, yarın bir maçımız var ve ona odaklandım."