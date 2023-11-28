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Manchester United'dan Erik Ten Hag, Galatasaray maçı öncesi iddialı: Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz

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#Manchester United#Erik Ten Hag#Galatasaray
Manchester Uniteddan Erik Ten Hag, Galatasaray maçı öncesi iddialı: Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 16:55

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Manchester United'da Manajer Erik Ten Hag takımına güvendiğini belirtti.

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Devler Ligi A Grubu 5. haftasında çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Manchester United'da teknik direktör Ten Hag basın toplantısında soruları yanıtladı.

"ZOR BİR ORTAMDA OYNAYACAĞIZ"

3-2 kaybettikleri ilk maça göre daha iyi durumda olduklarını kaydeden Erik Ten Hag, "İlk maça göre daha geliştiğimizi düşünüyorum. Ne yapabileceğimizi biliyoruz ve kendimize güveniyoruz. Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Sahada kendinden emin bir takım olacak. Öncelikle iyi bir performans sergilemek ve kazanmak zorundayız. Tıpkı Everton'u yendiğimiz gibi... Zor bir ortamda zor bir maç. Eğer onları yenebilirseniz bu size güven verebilir. Sakin kalmalı ve fazla duygusallaşmamalısınız. Bunu kendi oyunumuz haline getirmeliyiz." diye konuştu.

Hollandalı teknik adam, Rasmus Hojlund ve Antony'nin bu maçta oynayabilecek durumda olduklarını da sözlerine ekledi.

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#Manchester United#Erik Ten Hag#Galatasaray

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