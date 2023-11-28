Türk futbolunun köklü ekibi Bursaspor kapanıyor mu? "Şampiyonluğu iyi değerlendiremediler..."

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Bursaspor Başkanı Recep Günay, bursaspordabugun isimli Bursa yerel medyasına yaptığı açıklamalarda yeşil-beyazlı kulüpte yaşanan mali sorunlara dikkat çekti ve kulübün kapanma tehlikesi yaşadığını söyledi. Başkan Günay, “Bursaspor'un yaşama şansı sıfır. Olumsuz bir durumda, kulüp diye bir şey yok. Açık ve net söylüyorum." dedi. Bursaspor’un 2010 yılında Süper Lig’de şampiyonluk yaşadığı kadrosundaki oyunculardan Ozan İpek ve Hüseyin Cimşir, yeşil-beyazlılarda yaşanan sorunlara değindi. Bursa Hakimiyet Gazetesi Spor Müdürü Süha Gürsoy, kulübün mali sıkıntılarındaki başlangıca işaret etti ve önemli tespitlerde bulundu.

OZAN İPEK- BURSASPOR’UN ESKİ FUTBOLCUSU

“BİZİM GİBİ KULÜBÜ SAHİPLENEN OYUNCULARI, YAPILANLARI BİLDİĞİMİZ İÇİN KULÜPTEN UZAKLAŞTIRDILAR”

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Şampiyonluğa giderken ben transfer olduğumda zaten Avrupa kupalarını hedefleyen bir takım vardı. İyi transferler vardı ve takım yeni kurulmuştu. Biz geldikten sonra takım çok kısa bir süre içinde oturdu. Tecrübeli ve genç oyuncularla yapılan harmanlama çok güzel ve inanılmaz tuttu. Bu başarı, şampiyonlukla sonuçlandı. O dönemki Başkan İbrahim Yazıcı çok doğru yatırımlar yaptı. Kulübü, fabrika gibi inanılmaz yönetiyordu. Dışarıdan herhangi bir eli hiçbir şekilde kulübe karıştırmazdı. Bu bence kulübe yaptığı en büyük iyilikti. Rahmetli İbrahim Yazıcı’nın inanılmaz bir kulüp yönetme şekli vardı. En doğru ve Avrupai tarzda yönetiyordu. Avrupa kulüplerinin yapmak istediği işlerin çoğunu başkanımız İbrahim Yazıcı yapıyordu. Başkan İbrahim Yazıcı vefat ettikten sonra bu konu değişti. Art niyetli insanlar tarafından saçma sapan transferler yapıldı ve menajer oyunları vardı. Yapılanları bildiğimiz için kulüpten bizim gibi kulübü sahiplenen oyuncuları uzaklaştırdılar. Çünkü bu duruma en çok ses çıkaran bizlerdik. Başkan, dün borç miktarını ve kulübün kapanma derecesine geldiğini açıkladı. Bu durum bizim gibi insanlar için dünyanın en üzüntü verici şeyi. Bu kadar başarı elde ettiğimiz ve inanılmaz yerlere getirdiğimiz bu kulübün böyle bir duruma düşmesi utanç verici. O dönemler yapılanları görüp duyduğumuz için itiraz ediyorduk. Bu onların hoşuna gitmiyordu tabii. Kulübün kurtuluş yolu şu an gerçekten yok. Kulübümüzün bu hale getirilmesi bambaşka bir hikâye ama bu saatten sonra birilerinin mutlaka bu konuyla ilgilenmesi lazım. Şampiyon olmuş bir takımın, inanılmaz büyük bir camianın ve Süper Lig’de 5.büyük olarak tarihe geçen bu kulübün bu duruma düşmesinden dolayı birilerinin bu olaya el atması lazım.

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HÜSEYİN ÇİMŞİR- BURSASPOR’UN ESKİ FUTBOLCUSU

“TÜRK FUTBOLUNUN BURSASPOR GİBİ KULÜPLERE İHTİYACI VAR”

Bizim dönemimizde iyi bir ortam ve yeniden yapılanma vardı. Türkiye’nin farklı takımlarından yabancı ve yerli gençlerle tecrübelilerin birleştiği bir organizasyon vardı. Benim olduğum ilk yıl şampiyonluk gelmişti. Şampiyonlar Ligi’nde oynamıştık. Ondan sonraki sene ligi 3.sırada bitirmiştik. Teknik ekibin, yöneticilerin, taraftarların, futbolcuların ve şehirdeki insanların güzel bir birlikteliği vardı. Şampiyonluk sonrası süreçte, Bursaspor maalesef yönetimsel anlamda sıkıntılar yaşadı ve bugünkü duruma geldi. Doğru planlama yapılamadı. Bu durum benim gibi Bursaspor’a hizmet etmiş insanları üzdü. Kolay bir süreç değil. Türk futbolunun Bursaspor gibi takımlara ihtiyacı var. Bu kulüplerimizi yaşatmamız gerekiyor. Herkesin sorumluluk alıp bu sıkıntılı süreçte taşın altına elini ve gövdesini koyması gerekiyor. Bursaspor’u tekrardan ayağa kaldırmak gerekiyor. Bursaspor’a 2 yıl hizmet ettim ve orada güzel günlerim geçti. Bursa’nın, el ele vererek bu sıkıntılı süreci atlatacak bir camia olduğunu düşünüyorum. Bursa, yetiştirdiği futbolcular ve ülke futboluna verdiği hizmetlerden dolayı Türk futbolu için önemli bir şehir. Bu durum aslında Bursaspor’la ilgili değil. Ülkemizde böyle futbolla özdeşleşen şehirler var. Maalesef uzun süredir yanlış gelen yönetimler ve anlayışlar, kulüpleri ciddi anlamda bir borca sokuyor ve problemler ortaya çıkarıyor. Umarım bundan herkes ders alır ve planlamaları daha doğru yaparlar. Bursa şehrinin bir an önce Bursaspor’a sahip çıkması gerekiyor. Bursaspor’un o eski güzel günlere yeniden dönmesi için herkesin gerekli desteği sağlayacağını umuyorum.

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SÜHA GÜRSOY-BURSA HAKİMİYET GAZETESİ SPOR MÜDÜRÜ

“BURSASPOR, ŞAMPİYONLUK SONRASINI İYİ DEĞERLENDİREMEDİ”

Ben bu işe sonun başlangıcı diyorum. Görünen köy kılavuz istemez. Çünkü bu noktaya geleceği belliydi. Bursaspor, şampiyonluk sonrasını iyi değerlendiremedi. Bursaspor, özellikle İbrahim Yazıcı sonrasını iyi değerlendiremedi. İbrahim Yazıcı sonrası göreve gelen hemen hemen hepsi çok farklı işler yaptı ve değişik yollara girdi. Doğru transferler yerine pahalı transferler yapıldı. Kulübü de çok ciddi anlamda borçlandırdılar. İbrahim Yazıcı döneminde kulübün bankalara borcu yoktu, sonrasında oldu. Bursaspor, İbrahim Yazıcı sonrasındaki Recep Bölükbaşı döneminde yanlış hatırlamıyorsam 1 sezonda 22,5 milyon euroluk oyuncu satışı yaptı. Bu dönem, Ozan Tufan ve Cedric Bakambu gibi oyuncuların satıldığı dönemdi. Kulübe o kadar para girmesine rağmen yapılan yanlış oyuncu seçimleri, yanlış ilişkiler ve menajer-yönetici ilişkileri kulübü bu hale getirdi.

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“İBRAHİM YAZICI DÖNEMİNDEN SONRAKİ YÖNETİMLER TAMAMEN FACİA”

Gelen yönetimler, kendi günlerini değil de bir önceki yönetimleri yaptığı hataları temizlemesinden dolayı günü kurtaramadı. Günü kurtarmaya çalıştılar ama hep bir önceki dönemin borçlarını kapatmaya çalıştılar. Borç o kadar yüksekti ki gelir fazla olmayınca bu sonuç ortaya çıktı. Yayın geliri yok, reklam geliri kısmen var. Bu ligde reklam gelirler ne kadar olabilir? Ondan dolayı da artık bir çıkmaza girildi ve sayın başkan da bu açıklamayı yaptı. Biraz geç kalınmış bir açıklamaydı ve bunun sezon başında yapılması lazımdı. Sezon başında bu yönetimin değil de daha güçlü bir yönetimin göreve gelmesi lazımdı. Ama orada sadece Bursaspor değil Bursa kenti de geç kaldı ve bu sonuç ortaya çıktı. Yani Bursaspor, şampiyonluğu iyi değerlendiremedi. İbrahim Yazıcı döneminden sonraki yönetimler için tamamen facia demek istiyorum. İbrahim Yazıcı’nın vefatı, Bursaspor’un kapanmasına doğru giden süreci başlattı.

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