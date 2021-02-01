Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk kez maç kadrosunda! Gökhan Gönül ve Sosa...

Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.





Gökhan Gönül kadroya döndü!



Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı kalan kaptan Gökhan Gönül, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna alındı.

Sarı-lacivertlilerde Gökhan'ın yanı sıra omzundaki sakatlığı atlatan ve son idmanda takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu da kadroya dönen isimler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'de 6 eksik



Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa da Hatay'a götürülmedi. Sosa'nın teknik direktör Erol Bulut'un kararı ile İstanbul'da bırakıldığı belirtildi.

Mesut Özil ilk kez kadroda!



Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil, Atakay Hatayspor maçında, ilk kez Fenerbahçe kadrosunda yer aldı.

Bir süredir yükleme antrenmanları yapılan ve dün dinlendirilen yıldız oyuncu, Hatay deplasmanına götürüldü. Maçın durumuna göre Mesut Özil, Hatay'da ilk kez sarı lacivertli formayı giyebilir.

- 4 oyuncu sınırda



Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, yarın forma giyemeyecek.

Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

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