Hatayspor, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak! Tek eksik Soner Örnek...
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın lider Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Ligde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 35 puanla 7. sırada bulunuyor.
Cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da, defans oyuncusu Soner Örnek sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
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