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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 11:05 | Son Güncelleme:

Hatayspor, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak! Tek eksik Soner Örnek...

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Hatayspor, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak! Tek eksik Soner Örnek...
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın lider Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 35 puanla 7. sırada bulunuyor.

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Cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da, defans oyuncusu Soner Örnek sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

 

Hatayspor, yarın Fenerbahçeyi ağırlayacak Tek eksik Soner Örnek...

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