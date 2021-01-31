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Mesut Özil'den İrfan Can Kahveci'ye mesaj!
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, yeni transfer İrfan Can Kahveci'ye sosyal medyadan mesaj gönderdi. İrfan Can da Mesut'a cevap verdi.
Mesut Özil, Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferini açıklamasının ardından Twitter'dan; "Fenerbahçe Ailesine hoş geldin İrfan Can Kahveci!" yazdı. İrfan Can da buna cevap olarak; "Teşekkürler Mesut. Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı" sözlerini kullandı.
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