Mesut Özil'den İrfan Can Kahveci'ye mesaj!

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferini açıklamasının ardından Twitter'dan; "Fenerbahçe Ailesine hoş geldin İrfan Can Kahveci!" yazdı. İrfan Can da buna cevap olarak; "Teşekkürler Mesut. Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı" sözlerini kullandı.

