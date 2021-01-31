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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 23:40 | Son Güncelleme:

Mesut Özil'den İrfan Can Kahveci'ye mesaj!

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Mesut Özil'den İrfan Can Kahveci'ye mesaj!
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, yeni transfer İrfan Can Kahveci'ye sosyal medyadan mesaj gönderdi. İrfan Can da Mesut'a cevap verdi.

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferini açıklamasının ardından Twitter'dan; "Fenerbahçe Ailesine hoş geldin İrfan Can Kahveci!" yazdı. İrfan Can da buna cevap olarak; "Teşekkürler Mesut. Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı" sözlerini kullandı.

İrfan Can Kahveci resmen Fenerbahçede Canlı yayında ilk açıklamalar...
İrfan Can Kahveci resmen Fenerbahçe'de! Canlı yayında ilk açıklamalar...

Mesut Özilden İrfan Can Kahveciye mesaj

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