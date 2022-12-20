Fenerbahçe'de Joshua King'in dönüşü muhteşem oldu! Jorge Jesus, Trabzonspor maçına hazırlıyor...

Haberin Devamı

Sezona iyi bir başlangıç yapan, ilk haftalarda oynanan Süper Lig maçları ve Avrupa elemeleri karşılaşmalarında toplamda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Norveçli golcü, geçirdiği sakatlık sonrası uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Sarı lacivertli formayla ligde yalnızca 3 maçta görev alabilen Joshua King; Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2, Avrupa Ligi'nde 2 ve Avrupa Ligi Elemeleri'nde 1 maçta forma giyebildi.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya bir talip daha çıktı Haberi görüntüle

HAZIRLIK MAÇLARINDA YILDIZLAŞTI

Uzun süren sakatlık sonrası Dünya Kupası arasından takımla çalışmalara başlayan 30 yaşındaki golcü, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sahalara dönüş yaptı.

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'yu 3-1'le geçtiği maçta iyi bir görüntü çizen King, 1 de gol atarken Villarreal ve Salernitana hazırlık maçlarında da birer gol atarak forma girdiğini gösterdi.

Haberin Devamı

PEDRO'YU ARATMAYACAK

Sakatlık sonrası ilk resmi maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor karşısında çıkan Joshua King, oyunu ve gol katkısıyla Pedro'nun sakatlığında Jorge Jesus'un en büyük kozlarından olacağını bir kez daha gösterdi.

İSTANBULSPOR SAVUNMASINI ÇÖKERTTİ

Müsabakanın 31. dakikasında Miguel Crespo'nun harika pasında topla buluşan Joshua King, güzel bir vuruşla skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

Maçın 34. dakikasında bu kez Attila Szalai'nin pasında topla buluşan Norveçli yıldız, iyi bir asistle Michy Batshuayi'ye golü attırdı.

İlk devrede İrfan Can Kahveci'yi gole yaklaştıran, bir de attığı şutla gole yaklaşan Joshua King, 45 dakikayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında bir kez daha sahne alan King, hızlı gelişen atakta Batshuayi topla buluşturdu ve Belçikalı da kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.

4 GOL VE 2 ASİST YAPTI

Dünya Kupası'na verilen arada oynanan 3 hazırlık maçında ağları havalandıran, İstanbulspor müsabakasında ise 1 gol, 2 asistle oynayan King, toplamda 5 gole katkı yaptı.

Haberin Devamı

TRABZONSPOR MAÇINA HAZIRLIYOR

Süper Lig'de dönüşünü zorlu Trabzonspor maçıyla yapacak olan Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un bu karşılaşmada en güçlü silahı Joshua King olacak.

Pedro’nun sakatlığı nedeniyle Portekizli teknik adamın kritik Trabzonspor maçına King’i hazırladığı öğrenildi.