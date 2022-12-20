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Son dakika: Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya bir talip daha çıktı

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#Fenerbahçe#Miguel Crespo#Transfer
Son dakika: Fenerbahçeli Miguel Crespoya bir talip daha çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 19:50

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun talipleri her geçen gün artıyor.

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Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Teknik Direktör Jorge Jesus'un en önemli oyuncularından biri haline gelen Miguel Crespo'nun talipleri arıyor.

Devre arasında transfer dönemi öncesi İtalyan, Fransız ve İspanyol kulüpleriyle anılan Portekizli yıldız için bir kulübün daha devreye girdiği iddia edildi.

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Sporx'in İspanyol medyasında aktardığı haberlere göre; kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren La Liga ekiplerinden Sevilla'nın, Miguel Crespo'ya talip olduğu belirtildi.

İŞTE SEVİLLA'NIN DÜŞÜNDÜĞÜ RAKAM

Haberde, teknik direktör Jorge Sampaoli'nin isteği üzerine Marsilya'dan eski oyuncusu Gerson'u gündemine alan Sevilla'nın, oyuncunun maliyetinin yüksek olması sebebiyle Miguel Crespo'ya yöneldiği ifade edildi.

Sevilla'nın Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı öne sürüldü.

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1.5 MİLYON EURO'YA FENERBAHÇELİ OLDU

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan Crespo, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Crespo, 2021 yazında 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Estoril Praia'dan Fenerbahçe'ye transfer edilmişti.

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#Fenerbahçe#Miguel Crespo#Transfer

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