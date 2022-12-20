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Canlı anlatım | Fenerbahçe-İstanbulspor maçı (Ziraat Türkiye Kupası)

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#Ziraat Türkiye Kupası#Fenerbahçe#İstanbulspor
Canlı anlatım | Fenerbahçe-İstanbulspor maçı (Ziraat Türkiye Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 13:20

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekibi İstanbulspor ile karşılaşıyor. Müsabakayı haberimizden takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde İstanbulspor'u konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

Maçta ilk devre oynanıyor

Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor

Goller: 31' Joshua King, 34' Michy Batshuayi

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Henrique, Szalai, Ferdi, Osayi, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre, King, Batshuayi.

İstanbulspor: Jensen, Mehmet, İbrahim, Rroca, Oğuzhan, Muammer, Ethemi, Melih, Ali, Mehremic, Topalli

FENERBAHÇE-İstanbulspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen karşılaşma saat 21:00'de başladı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele A Spor ekranlarından takip edilebiliyor.

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#Ziraat Türkiye Kupası#Fenerbahçe#İstanbulspor

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