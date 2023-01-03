Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un sihirli dokunuşları 17 gol getirdi! Süper Lig'in zirvesinde...

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Türkiye’ye geleli henüz birkaç ay olmasına karşın ‘tabu’ niteliğindeki birçok geleneği cesurca yerle bir eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncu değişiklikleriyle de fark yaratıyor. “Benim için ideal 11 yok, müsait 11 var. Kimi oynatmam gerekiyorsa onu oynatıyorum” diyerek, kadrosundaki oyuncuların tamamından faydalanan Portekizli, Süper Lig’de 5 oyuncu değişikliği hakkını tüm maçlarda kullanan tek çalıştırıcı. Jesus aynı zamanda sonradan oyuna soktuğu futbolculardan en çok skor katkısı alan teknik direktör.

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ROSSİ VE ARDA GÜLER 2’ŞER GOL ATTI

Jorge Jesus geride kalan 15 maçta toplam 75 oyuncu değişikliği yaparken, sonradan giren isimler 10 gol, 7 asist üreterek toplam 17 gole etki etti. Başka bir deyişle; sonradan giren futbolcular, toplam 40 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe’nin gollerinin yüzde 42.5’ine katkı yaptı. Sarı lacivertlilerde sonradan oyuna dahil olup skor üreten isimler şunlar: Rossi (2 gol, 1 asist), Arda (2 gol), Valencia (1 gol, 1 asist), Serdar Dursun (1 gol, 1 asist), İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Berisha, Alioski (1’er gol); Arao, Zajc, Crespo, Lincoln (1’er asist).

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ATAN VE FARİOLİ 11’ER GOL KATKISI ALDI

Jesus’un ardından en fazla oyuncu değişikliği yapan ikinci teknik adam Recep Uçar. Ümraniyespor’un çalıştırıcısı, 15 maçta 74 ismi sonradan oyuna sokarken, sadece 1 karşılaşmada tüm haklarını kullanmadı. Sonradan oyuna giren futbolculardan en fazla skor katkısı alan hocalar sıralamasında ise Jesus’u Çağdaş Atan ve Francesco Farioli takip ediyor. Kayserispor’u çalıştıran Atan’ın sonradan oyuna aldığı 73 futbolcu 6 gol, 5 asist üretti. Alanyaspor’un başında 16 maça çıkan Farioli ise, sonradan oyuna soktuğu 78 futbolcudan 5 gol, 6 asistlik katkı aldı.

G.SARAY VE TRABZON 7’ŞER GOL ÜRETTİ

Fenerbahçe’nin dışındaki şampiyon adaylarından Okan Buruk’lu Galatasaray 15 maçta 73 oyuncu değişikliği yaparken, sonradan girenler 5 gol attı, 2 asist yaptı. Abdullah Avcı’lı Trabzonspor 15 karşılaşmada 70 değişiklik yaptı ve tıpkı sarı kırmızılılar gibi onlar da 5 gol, 2 asistlik katkı aldı. Beşiktaş’ta henüz 4 Süper Lig maçına çıkan Şenol Güneş’in sonradan şans verdiği 18 oyuncunun skora katkısı 2 asistte kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da 15 maçta 72 değişikliğe imza atarken, bu oyuncular 6 gol, 4 asistle toplam 10 gole etki etti.

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BU SEZON Süper Lig’DE GÖREV YAPAN TEKNiK ADAMLARIN YAPTIĞI OYUNCU DEĞiŞiKLiKLERi VE SKORA KATKILARI

1. Jorge Jesus Fenerbahçe 15 75 10 7 17

2. Çağdaş Atan Kayserispor 15 73 6 5 11

3. Francesco Farioli Alanyaspor 16 78 5 6 11

4. Emre Belözoğlu Başakşehir 15 72 6 4 10

5. Volkan Demirel Hatayspor 9 39 3 6 9

6. Ömer Erdoğan Ankaragücü 12 57 3 5 8

7. Recep Uçar Ümraniyespor 15 74 4 4 8

8. Okan Buruk Galatasaray 15 73 5 2 7

9. Abdullah Avcı Trabzonspor 15 70 5 2 7

10. Erol Bulut Gaziantep 15 64 3 3 6

11. Nuri Şahin Antalyaspor 14 66 3 3 6

12. Vincenzo Montella Adana Demir 15 67 2 4 6

13. Andrea Pirlo Karagümrük 15 61 4 1 5

14. Hakan Keleş Giresunspor 15 69 1 4 5

15. İlhan Palut Konyaspor 15 68 1 4 5

16. Rıza Çalımbay Sivasspor 16 68 3 - 3

17. Valerien İsmael Beşiktaş 10 1 2 3

18. Şenol Can Kasımpaşa 11 44 1 1 2

19. O.Zeki Korkmaz İstanbulspor 10 44 1 1 2

20. Şenol Güneş Beşiktaş 4 18 0 2 2

21. Fatih Tekke İstanbulspor 5 17 1 - 1

22. Adam Murray Beşiktaş 1 4 0 0 0

23. Selçuk İnan Kasımpaşa 2 7 0 0 0

24. Sami Uğurlu Kasımpaşa 2 10 0 0 0

25. Mustafa Dalcı Ankaragücü 3 15 0 0 0

26. Serkan Özbalta Kasımpaşa 6 28 0 0 0

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Not: Veriler transfermarkt’tan alınmıştır