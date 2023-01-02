Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Ömer Faruk Beyaz’ın sözleşmesi feshedildi

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Faruk#Stuttgart#Bundesliga
Ömer Faruk Beyaz’ın sözleşmesi feshedildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 15:19

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden FC Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz'ın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Sezon başında FC Magdeburg’a kiralanan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi feshedildi.

Bonservisi Bundesliga takımı Stuttgart'ta bulunan 19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon FC Magdeburg formasıyla 3 maçta toplam 49 dakika süre alabildi. Ömer Faruk, bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Magdeburg, sözleşme feshinin oyuncunun talebi üzerine gerçekleştiğini de vurguladı.

Stuttgart ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Ömer Faruk Beyaz, 2021 yazında Fenerbahçe'den ayrılıp bedelsiz olarak Alman temsilcisine imza atmıştı.

Gözden Kaçmasın

Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası Erkan Özdamar...Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası Erkan Özdamar...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Faruk#Stuttgart#Bundesliga

BAKMADAN GEÇME!

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı
‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı
‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık