Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi akıllarda aynı soru: Derbiyi kim yönetecek? | Ligdeki 17. hafta atamalarında Halil Umut Meler detayı...

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Süper Lig'de 17. haftaya girilirken ve hakem tartışmaları yoğun şekilde devam ederken gözler şimdiden 18. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi.

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇIYLA ATEŞ YANDI

Ligin 16. haftasında oynanan maçta Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda mağlup ederken ev sahibi takımın 50. dakikadaki golünün sayılmaması çok konuşulmuştu.

Maçın ardından Sivas cephesi karara tepki gösterirken Fenerbahçe, Galatasaray'ın 23 Aralık 2020 günü oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası attığı 'Futbolda kapkara gece!' tweetini alıntılayıp "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" şeklinde paylaşım yapmıştı.

Galatasaray ise Fenerbahçe'nin paylaşımına Barış Alper Yılmaz'ın gol vuruşunu 'Sus' emojisiyle yanıt vermişti.

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HAFTA ARASI ÜST ÜSTE BASIN TOPLANTILARI

Karşılaşmadan yalnızca 1 gün sonra, Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Nef Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Erden Timur'un "Dün Mecnun başkanın dediği gibi biz de dünkü golün neden iptal edildiğinin açıklanmasını istiyoruz. VAR kayıtları da açıklansın. Bu pozisyon ve bundan önceki pozisyonlarla ilgili isteğimiz devam edecek. Uzun ve zor bir yol ama gerçekten adalet istediğimizi söylüyoruz. İyilik sonunda kazanır. Doğru niyet sonunda kazanıyor. Varsayalım ki büyük bir hata var ve yineliyorum bununla ilgili açıklama bekliyoruz. Dün Mecnun başkan da canı yanmış olmasına rağmen çok fazla bir şey söyleyemedi çünkü federasyon bu tür konuşmaları yasakladı. Varsa böyle bir şey açıklanmasını istiyoruz. Nelsson'un da bir penaltı beklentisi var onun da açıklanmasını istiyoruz. Bir sarı kart pozisyonu da var o da açıklansın. Maç 1-1'e dönmüş ve biz yeniden öne geçmişiz, bunu başarmışız. Buna rağmen varsa bu hatanın skora etki ettiğinin bu kadar konuşulması insanın aklına başka şeyler getiriyor." ifadeleri dikkat çekmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise yalnızca 1 saat sonra basın toplantısında "Bu işte bizden başka adalet arayan yok. Bizim başımıza geline adalet arıyorlar başka pozisyonlarda konuşan yok derseniz adalet arayışınız sorgulanır. Yapılan hatalarla ilgili program yapacakları söylendi, biz her hafta yapacaklarını düşünmüştük ama devre arası bekleniyormuş. Doğru şekilde yapılırsa doğru bir hareket olur. Yayıncı kuruluşun program içeriğine laf edildi bugün. Yayıncı kuruluşla ilişkimiz bizim de çok iyi değil ama Erden Bey, öyle bir olay yaşandı ki herkes şaşkın. Kim olsa aynı tepki gösterilirdi. Adalet arayışında kimse ses çıkarmıyor diyor ama sektöre yeni girdiği için 3-4 yıldır Fenerbahçe'nin çıkardığı sesi kaçırmıştır belki. Bu kadar kıyametin niye koptuğunu anlamıyorum diyor. Siz daha sezon başında, bundan çok daha az vahimlikte bir olayda 'ligi bitirtmeyiz, savaşsa savaş' dediniz. Size olsaydı ne yapacaktınız?" demişti.

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DERBİLER İÇİN 'YABANCI HAKEM' ÖNERİSİ RAFA KALKTI

Bu gergin ortam devam ederken derbiye yabancı hakem getirilme ihtimali konuşulsa da tartışmalara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şu sözlerle noktayı koymuştu:

Yabancı hakem konusu defalarca konuşuldu. Diğer ülkeler araştırıldı. Hakem değişim programları var. Federasyon bu sene 'VAR için yabancı hakem getireceğiz' dedi. Ancak istedikleri neticeyi alamadıkları için bu sene böyle gidecek

DERBİ İÇİN Mİ DİNLENDİRİLİYOR?

Ligin 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklanırken Halil Umut Meler'e görev verilmedi. Hafta arası dinlenecek olan Meler'in, 18. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetmesi bekleniyor.

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ATİLLA KARAOĞLAN DA ADAYDI

Hürriyet yazarlarından Fırat Aydınus, geçtiğimiz hafta derbinin hakemi konusunda "Yapay zekanın tüm kulüplerin yöneticilerinin hazır bulunduğu bir organizasyonda maça Halil Umut Meler’i ataması zaten şaşırtıcı olmuştu... O güne kadar bir aksilik olmazsa veya kötü bir maç geçirmezse Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yapay zeka Atilla Karaoğlan’ı atayacaktır" yorumunda bulunmuştu.

Ancak çok konuşulan N'Koudou'nun kart pozisyonunun yaşandığı Gaziantep FK-Beşiktaş maçından sonra üst üste 2 hafta görev alamayan Atilla Karaoğlan'ın derbide görev alma ihtimali düştü.

GÖREV ALIRSA 6 HAFTADA 3 DERBİ

Beklenenin gerçekleşmesi ve derbiyi Meler'in yönetmesi halinde 36 yaşındaki hakem ligde son 6 haftada 3. derbisine çıkacak.

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Meler, 13. haftada GALATASARAY-Beşiktaş, 15. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarında görev aldı. Ayrıca 16. haftada da Başakşehir-Antalyaspor karşılaşmasını yönetti.