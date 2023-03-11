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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Oosterwolde kararı merak konusu oldu! 6 milyon Euro verildi, 22 dakika süre aldı

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#Fenerbahçe#Oosterwolde#Jorge Jesus
Fenerbahçede Jorge Jesusun Oosterwolde kararı merak konusu oldu 6 milyon Euro verildi, 22 dakika süre aldı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 07:00

Devre arası 6 milyon Euro’ya alınan Oosterwolde’nin şans bulamaması merak konusu. 

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Fenerbahçe’nin ara transferde 6 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı Jayden Oosterwolde’nin doğru dürüst oynatılmamasının nedeni merak ediliyor. Teknik direktör Jorge Jesus, uzun süre Ferdi ile Lincoln’ün orijinal sol bek olmadığını ve bu yüzden ara transferde bir sol bek almak istediklerini söylemiş, bunun üzerine yönetim Parma’dan Oosterwolde’yi takıma kazandırmıştı. Ancak geride kalan 3 lig maçında sadece Konya önünde o da skor 3-0 iken 22 dakika şans bulan genç sol bek, Sevilla karşısında da kulübeden kurtulamadı. Yapılacak bir sol bek takviyesiyle Ferdi’yi önde, Lincoln’ü de gerçek mevkisinde oynatacağını söyleyen Jesus, Oosterwolde gelmesine rağmen iki futbolcunun mevkilerini değiştirmedi.

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Öte yandan Brezilya basınından Paparazzo Rubro-Negro’ya konuşan Jesus’un, “Türkiye’de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor” dediği ileri sürüldü.

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