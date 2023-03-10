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Fenerbahçe'de Jorge Jesus için ayrılık iddiası! "Uyum sağlamakta zorlanıyorum"

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#Fenerbahçe#Sevilla#Jorge Jesus
Fenerbahçede Jorge Jesus için ayrılık iddiası Uyum sağlamakta zorlanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 20:45

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus ile ilgili ayrılık iddiası gündeme geldi.

Sarı lacivertlilerin Sevilla'ya mağlup olduğu maçın ardından Brezilyalı Gazeteci Gabriel Reis, Portekizli teknik adamla yaptığı konuşmayı anlattı.

Brezilya Milli Takımı ile de ismi anılanPortekiz teknik adam için son olarak Flamengo ismi ortaya atıldı.

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Flamengo taraftarları, başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın takımdan gönderilmesi için protesto düzenlerken Pereira'nın takımın başında para için kaldığını belirten pankartlar açtı.

Brezilyalı gazeteci, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile yaptığı görüşmeyi aktarırken deneyimli hocanın "Türkiye’de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. Ancak Mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Brezilya’ya kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandığını kaydetti.

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Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, Flamengo’yu da 2019-2020 sezonunda çalıştırmış ve Brezilya Ligi, Süper Kupa, Libertadores Kupası ve Güney Amerika Süper Kupası kazandırmıştı.

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#Fenerbahçe#Sevilla#Jorge Jesus

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