Fenerbahçe'de Jorge Jesus için ayrılık iddiası! "Uyum sağlamakta zorlanıyorum"

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UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus ile ilgili ayrılık iddiası gündeme geldi.

Sarı lacivertlilerin Sevilla'ya mağlup olduğu maçın ardından Brezilyalı Gazeteci Gabriel Reis, Portekizli teknik adamla yaptığı konuşmayı anlattı.

Brezilya Milli Takımı ile de ismi anılanPortekiz teknik adam için son olarak Flamengo ismi ortaya atıldı.

Flamengo taraftarları, başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın takımdan gönderilmesi için protesto düzenlerken Pereira'nın takımın başında para için kaldığını belirten pankartlar açtı.

Brezilyalı gazeteci, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile yaptığı görüşmeyi aktarırken deneyimli hocanın "Türkiye’de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. Ancak Mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Brezilya’ya kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandığını kaydetti.

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Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, Flamengo’yu da 2019-2020 sezonunda çalıştırmış ve Brezilya Ligi, Süper Kupa, Libertadores Kupası ve Güney Amerika Süper Kupası kazandırmıştı.