Sevilla-Fenerbahçe maçına İspanyollar da şaşırdı! Kaçan pozisyonlar ve talihsiz gol...

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Sevilla'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Sevilla maçına yoğun ilgi gösterdi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumunda kendilerine ayrılan yerleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, rakip takım taraftarlarının içinde de yer aldı. Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Avrupa'nın birçok noktasından gelen başka takım taraftarları da sarı-lacivertli ekibe destek oldu.

JESUS'TAN 3LÜ SAVUNMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, uzun bir aradan sonra 3lü savunma ile sahada yer aldı. Tecrübeli teknik adam, Sevilla maçı öncesinde farklı bir savunma ile karşılaşmaya başlayabileceğinin sinyallerini vermişti. Bir süredir 4lü savunma ile rakiplerinin karşısına çıkan Jesus, Sevilla maçında Serdar, Samet ve Szalai ile karşılaşmaya başladı.

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FENERBAHÇE HIZLI BAŞLADI

Sanchez Pizjuan'daki mücadeleye hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. King, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu net fırsatlardan yararlanamadı.

Karşılaşmanın ilk 33 dakikasında 4'ü net 7 gol girişiminde bulunuldu.

Sevilla kalecisi Dmitrovic'in yıldızlaştığı ilk yarıda Fenerbahçe, rakibine 'gol girişimi', 'gol beklentisi oranı', 'net pozisyon', 'rakip ceza sahasında topla buluşma', 'ikili mücadele' ve 'top kapma' gibi alanlarda net üstünlük kurdu.

İSPANYOLLAR DA ŞAŞIRDI

Maçın ilk yarısının ardından İspanya'nı önde gelen gazetelerinden Marca'da "Sevilla'nın başına gelen en iyi şey Fenerbahçe karşısında soyunma odasına 0-0'la gitmek. İlk yarıda Fenerbahçe çok bariz üstünlük sağladı. Sampaoli'nin işleri tersine çevirmek için bir şeyler yapması gerekiyor." ifadelerinin yer aldığı bir değerlendirme yapıldı.

TALİHSİZ GOLLE İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde ise Fenerbahçe, kalesinde talihsiz bir gol gördü. Ev sahibi takımda oyuna sonradan giren Jordan'ın yaptığı vuruşta top Arao'ya çarptıktan sonra ağlara giti ve Sevilla öne geçti.

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Bu golden sonra Jorge Jesus üst üste değişikler yapsa da Sevilla, ikinci net pozisyonunu 85. dakikada buldu ve Lamela skoru belirleyen golü kaydetti.

'ÖLÜYÜ DİRİLTİ'

Son düdüğün ardından ise Marca gazetesi, bu kez "UEFA Sevilla Ligi ölüyü diriltti" şeklinde başlık atarak maçın sonucunu duyurdu.

'RAKİBİN POZİSYONU YOK'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydin, "Çok talihsiz bir yenilgi aldık. Çok pozisyona girdik. Rakibin pozisyonu yok. Talihsiz bir gol yiyerek ikinci yarıya başladık. Ben takıma inanıyorum, güveniyorum. İstanbul'da tur atlayan taraf biz olacağız" şeklinde konuştu.