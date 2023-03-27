Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Brezilya Milli Takımı açıklaması! Neden Portekiz'e gitti? Olay görüşme iddialarına cevap verdi...

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İsmi Brezilya Milli Takımı ve bu ülkedeki bazı kulüplerle anılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Lizbon'da gerçekleştirdiği iddia edilen görüşmeler ve sarı lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kısa bir tatil için gittiği ülkesi Portekiz’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, hakkındaki haberlerle ilgilenmediğinin altını çizerek “Şu anda tek düşüncem, takımımın başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var” diye konuştu.

"SÖZLEŞMEM SEZON SONUNDA BİTİYOR"

Süper Lig temsilcisiyle mevcut sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğini hatırlatan deneyimli teknik adam, “Fenerbahçe Kulübü ile olan mukavelem sezon sonunda bitiyor. Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor” ifadeleriyle iddiaların bilgisi dışında yayıldığını savundu.

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BEŞİKTAŞ DERBİSİ İLE BAŞLAYACAK MARATONDA KAYBA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Fenerbahçe taraftarının ve yönetiminin kendisinden ve takımdan büyük beklentileri olduğunu söyleyen Jorge Jesus şunları söyledi: “Bunun adı Türkiye Kupası mı yoksa Süper Lig mi olur, önümüzdeki maçlarda alacağımız sonuçlar belli edecek. Ancak ben sezon başından bu yana asıl hedefimizin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söylüyorum. Bu hedeften şaşma yok. Beşiktaş derbisi ile başlayacak olan zorlu maratonda artık puan kayıplarına tahammülümüz yok.”

TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULARIM İLE TATİLDE BİLE TELEFONLA KONUŞUYORUZ

Deneyimli teknik adam sözlerine, “Teknik heyet ve futbolcularımla tatilde bile sık sık telefonla konuşuyor, gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncuların durumunu yakından izliyoruz. Sakat dönmemeleri en büyük dileğimiz” diye devam etti.

Öte yandan Fenerbahçe’de izin bugün de devam edecek. Sarı lacivertliler Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde devam edecek ve bu karşılaşmanın taktiğini çalışacak.

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LİZBON'DA GÖRÜŞME İDDİASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı için Lizbon'da bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Gelecek sezon Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmayan Jorge Jesus'un ismi, Brezilya Milli Takımı ile anılmaya devam ediyor. Portekizli teknik adamın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için Lizbon'da görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

Record'un haberine göre, Brezilyalı eski futbolcu Julio Cesar ve Jorge Jesus, Lizbon'da bir araya gelerek Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüş alışverişinde bulundu.

RIVALDO İSTANBUL'A GELMİŞTİ

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Brezilya Milli Takımı hocalığı için birçok teknik adamın ismi geçerken listenin başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yer alıyor.

Brezilyalı eski futbolcu Rivaldo da daha önce İstanbul'a gelerek Jorge Jesus ile görüşmüş ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri. Tanrı, Jorge Jesus'u hayatının her adımında kutsasın." ifadelerini kullanmıştı.