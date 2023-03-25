Jorge Jesus, Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki forvetini belirledi! Joeo Pedro mu Serdar Dursun mu?

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Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi forvet sıkıntısı yaşanıyor. Batshuayi, Valencia ve King’in sakatlıkları nedeniyle ileri uçta Serdar Dursun ya da Joao Pedro oynayacak. Tecrübeli teknik adam Jorge Jesus bu konudaki kararını verdi.

JOAO PEDRO VASATI AŞAMADI

İtalyan oyuncu, bu sezon başında Fenerbahçe’nin en önemli transferlerinden biriydi bir türlü bekleneni veremedi. Yaşadığı sakatlık sonrası sahalara geri dönen tecrübeli futbolcu, yine form tutamadı. Jorge Jesus, Zenit maçında kazanılan penaltıyı Joao Pedro’nun kullanması talimatı verdi. Portekizli hoca, öğrencisinin gol atıp moral bulmasını umuyordu. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun vuruşunda üst direğe çarpan top dışarı gitti. Joao Pedro, King ve Batshuayi’nin sakat olduğu dönemde yine vasatı aşamadı.

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JESUS DERBİ İÇİN TERCİHİNİ YAPTI!

Üç golcüsü Batshuayi, Valencia ve King'in yaşadıkları sakatlıklar Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'u arayışa iterken eldeki iki isim Serdar Dursun ve Joao Pedro kıyasıya bir rekabete girdi.

Sabah'ın haberine göre; 2 Nisan'da oynanacak Beşiktaş derbisi ve sonraki haftalarda forvet hattında kimin forma giyeceği üzerinde çalışan Portekizli hocanın net kararını vermese de form durumu nedeniyle Serdar'ı bir adım önde tuttuğu öğrenildi. İdman performansı, hırsı ve isteği sambacıdan daha iyi durumda olan milli golcünün Zenit maçındaki görüntüsü de hocası için bir gösterge oluşturdu.

Pedro'nun etkisiz ve fazla hareketsiz duruşu Jesus'un aklında soru işareti oluşturdu. Sakatlık sonrası fizik olarak da istenilen seviyeye tam olarak gelemeyen Brezilyalı oyuncu, an itibarıyla Serdar'ın gerisinde bulunuyor. Milli golcünün en büyük avantajı ise, önde rakip takım savunmasına yaptığı pres. 68 yaşındaki çalıştırıcının istediği ileride baskıyı uygulayacak en iyi isim; Serdar Dursun olarak görünüyor.

SERDAR 19 MAÇTA OYNADI

Bu sezon 11'de pek fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun, görev aldığı 19 karşılaşmada 3 gol ve 2 asist kaydetti. Sakatlığı nedeniyle bu sezon 16 maç kaçıran Joao Pedro ise, çıktığı 18 maçta 2 gol ve 1 asist ile oynadı.