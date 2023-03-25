Fenerbahçe'de Ji-Sung Eom sesleri! Kim Min-Jae referans oldu...

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Bir sezon forma giydiği Fenerbahçe'de taraftarların gönlünde taht kuran ve 18 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, transferde Fenerbahçe'ye referans oldu.

GÜNEY KORE'YE ÖZEL ARAŞTIRMA

Fenerbahçe Kulübü, Sarı-Lacivertli taraftarların da gönlünde ayrı bir yer edinen Kim Min-Jae'nin bıraktığı pozitif etkilerin ardından Güney Kore'de transfer konusundaki araştırmalarını sıklaştırdı.

KANARYA'NIN TAKİBİNDEKİ İSİM; EOM

Sabah'ın haberine göre; bu doğrultuda harekete geçen Sarı-Lacivertliler, Güney Kore'de Gwangju forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Ji-Sung Eom'u takibe aldı. Sağ ayağını etkin şekilde kullanabilen Güney Koreli yetenek, birden fazla mevkide forma giyebiliyor.

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MIN JAE REFERANS OLDU!

Sol açık ve sağ açık mevkilerinin dışında 10 numara pozisyonunda da oynayabilen 1.74 boyundaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 650 bin euro değer biçiliyor. Futbolcuyla ilgili, Kim Min-Jae'nin de Fenerbahçe'ye olumlu referans verdiği öğrenildi.

EOM DA SICAK BAKIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin radarındaki Eom'un da Kanarya'yı Avrupa'ya açılan bir kapı olarak gördüğü ve transfere sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe, Eom transferini gerçekleştirmesi halinde oyuncuyu önce geliştirmeyi, sonra da iyi bir gelirle Avrupa kulüplerine satışını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

JI-SUNG EOM'UN PERFORMANSI

Güney Kore Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde adından söz ettiren ve U17 Dünya Kupası'nda 5 maçta 1 gol 1 asist üreten futbolcu, 2021 yılında K Lig Classic'te Gwangju FC formasıyla 37 maça çıktı. 2289 dakika süre alan Eom, takımına 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.