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Jorge Jesus için Brezilya Milli Takımı iddiası! Lizbon'da görüşme gerçekleşti...

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#Jorge Jesus#Brezilya Milli Takımı#Fenerbahçe
Jorge Jesus için Brezilya Milli Takımı iddiası Lizbonda görüşme gerçekleşti...
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 23:24

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Brezilya Futbol Federasyonu yetkilileriyle Lizbon'dan bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

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Gelecek sezon Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmayan Jorge Jesus'un ismi, Brezilya Milli Takımı ile anılmaya devam ediyor.

Portekizli teknik adamın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için Lizbon'da görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

Record'un haberine göre, Brezilyalı eski futbolcu Julio Cesar ve Jorge Jesus, Lizbon'da bir araya gelerek Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüş alışverişinde bulundu.

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Brezilya Milli Takımı hocalığı için birçok teknik adamın ismi geçerken listenin başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yer alıyor.

Brezilyalı eski futbolcu Rivaldo da daha önce İstanbul'a gelerek Jorge Jesus ile görüşmüş ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri. Tanrı, Jorge Jesus'u hayatının her adımında kutsasın." ifadelerini kullanmıştı.

 

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#Jorge Jesus#Brezilya Milli Takımı#Fenerbahçe

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