Fenerbahçe'de Jorge Jesus futbolcularla birlikte çalıştı! Emre Mor...

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Fenerbahçe’de Jorge Jesus göreve geleli sadece 3 ay olmasına rağmen yeni, sevilen ve bambaşka bir takım yaratmayı başardı.

Peki Portekizli teknik adam bu kadar kısa sürede neleri değiştirdi? Sarı lacivertlilerin Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gelişime tanıklık edenler anlattı. Herkesin izlerken keyif aldığı, her maça sahaya sürdüğü farklı sürpriz 11’i merakla beklenen, sürekli golü düşünen Fenerbahçe’nin disiplin, çalışma azmi ve takım olgusu birlikteliğinin yaratılmasıyla oluştuğu konusunda herkes hemfikir.

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TESiSTE TELEFON KULLANMAK YASAK

Tesis içerisinde de koyduğu disiplin kuralları dikkat çekiciydi. İlk olarak giriş-çıkış, dinlenme ve yatış saatlerine uyulması talimatını verdi. Tesis içerisinde telefon kullanımını yasakladı ve oyuncu grubunun birbiri ile diyalog seviyesini artırdı. Bu kuralları yüksek para cezaları ile güçlendirdi.

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Her antrenman öncesi oyuncuları ile yaklaşık yarım saatlik toplantılar yapan Jorge Jesus, o günün antrenmanın detayları ve o hafta uygulanacak maç taktikleri ile ilgili oyuncularına ayrıntılı dersler verdi.

Yine her gün fitness salonunda başlayan antrenmanlar sahada devam ederken, çalışma temposu ve süresi geçmiş yıllara oranla büyük fark yarattı. Bunun karşılığında fizik gücü en yüksek seviyede olan, sahada 90+ dakikalarda bile rakibe pres yapan bir takım yaratıldı.

28 ŞAMPiYONLUK KUPASI DUVARA KAZINDI

Jorge Jesus, Samandıra’ya ayak bastığında ilk olarak motivasyondan başladı. Tüm tesisi kulübün tarihindeki başarıların resimleri ile donatırken, kazanılan 28 şampiyonluk kupasını da büyük bir şekilde tesisin girişine asarak, önce oyunculara ne kadar büyük bir kulübün parçası olduklarını zihinlerine yerleştirdi.

İSLAM ÇUPİ’YE SAYGI

İslam Çupi’nin hafızalara kazınan “F.Bahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür...” yazısı dev puntolarla duvarlara asıldı.

Türk spor basınının efsane ismi İslam Çupi’nin tarihe geçen yazısı yabancı oyuncular için İngilizce olarak da duvardaki yerini aldı.

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FUTBOLCULARLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Milli takımlarında bulunan futbolculardan yoksun şekilde hazırlıklarını sürdüren Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus da sabah antrenmanında futbolcularıyla birlikte çalıştı.

Sabah antrenmanında önce tek başına ısınma hareketleri yapan 68 yaşındaki Portekizli teknik adam, daha sonra futbolcularla birlikte koşu yaptı.

EMRE MOR ANTRENMANA KATILMADI

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşuları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti. Antrenmana milli takımlarda bulunan isimler katılmadı. Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor tedbir amaçlı; Rennes maçındaki bir pozisyonda kale direğine çarparak sakatlanan Luan Peres de tedavisi devam ettiği için antrenmana çıkmadı. Norveç milli takımının kadrosundan kas ağrısı nedeniyle çıkarılan Joshua King’in henüz İstanbul’a gelmediği bildirilirken, dün itibariyle idmanlara çıkmaya başlayan Serdar Aziz ise bugünkü antrenmana da katıldı.

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PORTEKİZ BASINININ ŞAŞIRTAN İDDİASINA YALANLAMA GELDİ!

Önceki gün Portekiz basınından Jorge Jesus için şaşırtan bir iddia ortaya atılmıştı.

68 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, sezon başında Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşme imzalamıştı. Yabancı teknik adamların uzun soluklu sözleşmeler talep ettiği Süper Lig'de Jorge Jesus'un özellikle bir yıllık mukavele istemesi dikkat çekmişti.

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Süleyman Arat, o dönemki özel haberinde, söz konusu mukavelenin başarı odaklı olduğunu ve Portekizli teknik direktörün tazminatı önemsemediği için böyle bir karara imza attığını yazmıştı. Arat ayrıca, sportif başarı yakalanması halinde tarafların sözleşme uzatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

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Portekiz'in önde gelen gazetelerinden Record, sarı lacivertli takımda her şey yolunda gitmesine rağmen deneyimli çalıştırıcının Fenerbahçe'de mutlu olmadığını öne sürdü.

Söz konusu haberde ayrıca, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüğü ve bu doğrultuda yeni takım arayışlarına başlayarak Atletico Mineiro'ya yakınlığıyla bilinen isimlerle görüştüğü belirtildi.

ATLETICO MINEIRO DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce verdiği bir demeçte Atletico Mineiro'dan teklif aldığını ancak sarı lacivertli takım dışındaki bütün teklifleri basitçe reddederek Brezilya'da yalnızca Flamengo'yu çalıştırmak istediğini söylemişti.

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Portekizli teknik adam, "Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense'den teklif aldım. Fenerbahçe haricindeki teklifleri basit bir nedenden ötürü reddettim. Brezilya'da sadece Flamengo'yu çalıştırmak istiyorum. Benfica'dan Sporting'e geçtiğimde çektiğim acılar bana yetti." demişti.

Fenerbahçe yönetiminin, takıma uzun süredir özlenen havayı getiren Jorge Jesus'la yeni sözleşme imzalamak üzere olduğu kaydedilmişti. Sarı lacivertli kulübün, hem performansı hem de saha kenarındaki duruşuyla büyük beğeni kazanan Portekizli çalıştırıcının sözleşmesini uzatmak için düğmeye bastığı ifade edilmişti.

Yönetimin, resmi girişimler için Kasım ayını beklediği, 2022 Dünya Kupası için liglere verilecek arada Portekizli teknik adamın menajerinin İstanbul'a davet edileceği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'ye imza atmadan önce bazı çekingeleri olan ve bu nedenle sözleşme süresini bir yılla kısıtlayan Jorge Jesus'un da burada çok mutlu olduğu ve yeni sözleşme teklifine olumlu bakabileceği ifade edilmişti. Başkan Ali Koç'un başarılı hoca ile sürekli görüşmeler yaptığı ve sürpriz bir gelişme olmazsa Aralık ayı başında yeni sözleşmenin imzalanabileceği bildirilmişti.

ATLETICO MINEIRO'DAN YALANLAMA GELDİ

Atletico Mineiro Başkanı Sergio Coelho, konuytla ilgili ESPN'E konuştu: Atletico Mineiro ve Jorge Jesus arasında kesinlikle bir görüşme yok.