Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de iki üye ihraç edildi! Gerginlik...

#Fenerbahçe#Şükrü Selman Akbulutlu#Mahmut Aslan Baysal

Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda iki üye kulüpten ihraç edildi. Şükrü Selman Akbulutlu’nun ihracı sonrasında gerginlik yaşandı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. Mali genel kurulda Erçin Çoban, Şükrü Selman Akbulutlu ve Mahmut Aslan Baysal’ın sarı-lacivertli kulüpten ihracı üyelerin oylarına sunuldu.

Erçin Çoban, savunmasının alınmasının ardından oy çokluğuyla ihraç edildikten sonra Şükrü Selman Akbulutlu’nun savunması alındı. Şükrü Selman Akbulutlu’nun kürsüdeki açıklamalarının ardından yapılan oylamada oy çokluğuyla ihraç edildiği açıklandı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Fenerbahçede İsmail Kartala duygusal veda Ayakta alkışlandı, Ali Koçun konuşması damga vurdu, Jorge Jesus sözleri dikkat çekti...Son Dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a duygusal veda! Ayakta alkışlandı, Ali Koç'un konuşması damga vurdu, Jorge Jesus sözleri dikkat çekti...Haberi görüntüle

SALONDAN ÇIKARILAMADI, GERGİNLİK YAŞANDI

Şükrü Selman Akbulutlu, bir süre tribünlerde tepki gösterdikten sonra salondan çıkarılamadı. Bu sırada divan kurulunda yer alan 7 sayfalık raporu bilmediklerini ifade eden üyeler divan başkanlığına tepki gösterdi. 7 sayfalık raporun okunmasını isteyen üyelere, mali genel kurula divan başkanlığı yapan Talat Yılmaz’ın “Rapor sizi ilgilendirmez“ demesi üzerine tepkiler daha çok arttı. Yaşanan olayların ardından Şükrü Selman Akbulutlu güvenliklerle salondan çıkarıldı ve hazırlanan 7 sayfalık rapor üyelere okundu. Raporun okunmasının ardından ise üyelerin oylarına yeniden sunulan ihraç talebi yeniden oy çokluğuyla kabul edildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçede iki üye ihraç edildi Gerginlik...

MAHMUT ASLAN BAYSAL AFFEDİLDİ

Son olarak Mahmut Aslan Baysal, savunmasını yapmak üzere kürsüye gelerek başkan Ali Koç ve yöneticilerden sözleri sebebiyle özür diledi. Başkan Ali Koç kürsüde Mahmut Aslan Baysal’ın yanına gelerek üyelere ‘ikinci bir şansı hak ediyor’ diyerek elini sıktı. Yapılan oylama sonucunda Mahmut Aslan Baysal ihraç edilmedi.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçenin borcu açıklandı Ali Koç yönetimi ibra edildi...Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Ali Koç yönetimi ibra edildi...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Şükrü Selman Akbulutlu#Mahmut Aslan Baysal

BAKMADAN GEÇME!

11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere
Her mahalleye çocuk kütüphanesi açılsın

Her mahalleye çocuk kütüphanesi açılsın

#Moda Caferağa Mahallesi
Doğada olmaya ihtiyaçları var

Doğada olmaya ihtiyaçları var

#Çocuk

BAKMADAN GEÇME!

11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere
Her mahalleye çocuk kütüphanesi açılsın

Her mahalleye çocuk kütüphanesi açılsın

#Moda Caferağa Mahallesi
Doğada olmaya ihtiyaçları var

Doğada olmaya ihtiyaçları var

#Çocuk