Son Dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a duygusal veda! Ayakta alkışlandı, Ali Koç'un konuşması damga vurdu, Jorge Jesus sözleri dikkat çekti...

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle yollar ayrılan İsmail Kartal'a veda töreni düzenlendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen mali genel kurul toplantısına ailesiyle birlikte katılan teknik direktör İsmail Kartal, salonda alkışlarla karşılandı. Sarı lacivertli kulübün eski çalıştırıcısı, Jorge Jesus öncesi gösterdiği performans sebebiyle salona girer girmez genel kurulda yer alan üyelerce onore edildi.

Kalabalığın uzun süren alkışlarıyla salona giriş yapan ve kendisi lehine yapılan tezahüratlara teşekkür ettikten sonra yerine geçen İsmail Kartal'a eşi ve oğlu eşlik etti.

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İSMAİL KARTAL AYAKTA ALKIŞLANDI

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, olağan mali genel kurul toplantısında İsmail Kartal'a özel olarak teşekkür etti. Burak Kızılhan'ın, "Bugün Şampiyonlar Ligi hayali kuruyorsak, bu İsmail Kartal'ın sayesindedir." sözlerinin ardından başarılı teknik adam ayakta alkışlandı.

ALİ KOÇ'TAN İSMAİL KARTAL SÖZLERİ

İçinde hem mutluluk, hem başarı, hem gurur hem de hüzün olan bir konu için huzurlarınızdayım. Öncelikle hocama, kıymetli eşi Sema hanıma, biricik oğlu Emre'ye hoş geldiniz diyorum. Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizlerin ve televizyon başındaki milyonlarca taraftarımızın huzurunda teşekkür etmek ve veda etmek için rica ettik, o da sağ olsun geldi. Hocamız ihtiyaç anında takımın başına geçti. Fenerbahçe'ye yine gelecektir bundan şüphem yok. Şimdi nasıl gelmiş, neler yaşamış bunu hatırlamak için bir video hazırladık bunu izleyelim. Ali Koç

VEDA VİDEO SONRASI İSMAİL KARTAL TEZAHÜRATLARI

Başkan Ali Koç'un konuşmasının ilk bölümünün ardından sarı lacivertli kulüp tarafından İsmail Kartal'a özel hazırlanan veda videosu yayınlandı. Duygusal görüntülerin sona ermesinin ardından salonda İsmail Kartal lehine bir süre tezahürat yapıldı.

"KENDİNE GÜVENİNİ KAYBETMİŞ FUTBOLCU TOPLULUĞUNU TAKIM YAPTI"

Tezahüratlar sonrasında açıklamalarına kaldığı yerden devam eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. İsmail Kartal'ın kendine güvenini kaybetmiş futbolcu topluluğunu takım yaptığını ifade eden Koç, başarılı teknik adamın, Fenerbahçe ile var olan değil, Fenerbahçe için var olan bir profil olduğunu söyledi.

Ali Koç ayrıca "İsmail Hocamla yollarımız yeniden kesişecek. Teknik direktörlüğe ara vermek isterse burada ona her zaman yer olduğunu söylemek isterim." diyerek olası bir yeni göreve yeşil ışık yaktı.

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Ali Koç'un İsmail Kartal açıklamasının ikinci bölümü şu şekilde:

Gönül bağı sağlamsa yük de güzeldir yolculuk da. İsmail Hocam o dönem yükü çok ağır bir takıma geldi. Kendi geldi. Hepimiz gibi o da maçları seyrederken yaşadıklarımıza, şansımıza, yine büyük umutlarla başlayıp ligde düşüşe geçen takımı izlerken acı çektiği için bizimle temasa geçti. İyi ki de geçmiş. Çünkü yük ağırdı. Atmosfer olumsuzdu, zor günler geçiren bir camiaya bir nevi elinde sihirli değnekle nefes aldırdı. Daha da önemlisi tribünleri barıştırdı, tribünleri doldurdu. Umut verdi, tribünleri mutlu etti. Bizer bu zor yolu güzel kıldı. Bu zor yolculukta birbirimize duyduğumuz güvenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Daha da önemlisi Fenerbahçe'nin ne olduğunu bizlere bizzat gösterdi.

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"SIKINTILI GÜNLERİMİZE GÜNEŞ GİBİ DOĞDU"

Hocamız 10 yıllık Fenerbahçe döneminde futbolcu olarak 171 maça çıktı. Sadece A takım değil, çeşitli kademelerde 8,5 yıl antrenör olarak çalıştı. Toplamda 18,5 yıl camiamıza hizmet etti. Gençliğinden beri tanıdığım için, her geçen gün daha da yozlaşan, etik değerlerin altüst edildiği futbol ikliminin her zaman temiz yüzü oldu. Futbolcuyken de teknik direktörken de... Fenerbahçe çatısı altında farklı görevlerde bulunduğu yıllar boyunca karakteriyle, başarısıyla ömür boyu devam edecek çok sağam bir gönül sözleşmesi var. 2015 yılında takımımızın canına kast edilen sezonda, psikolojik olarak altüst olmuş takımı ayağa kaldırmak için nasıl mücadele ettiyse bu sezon da sıkıntılı günlerimizde güneş gibi doğdu, yüzümüzü bahara çevirdi.

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Fenerbahçemiz için en zor günde kayıtsız şartsız, hiçbir ekonomik isteği olmadan elini taşın altına koydu. Çünkü İsmail Kartal Fenerbahçe ile var olan değil, Fenerbahçe için var olan profillerden biridir. 18 hafta boyunca liderliğimizi yaptı. Kendine güvenini kaybetmiş futbolcu topluluğunu takım yaptı. Kağıt üzerinde en iyi takıma sahiptik, bunu sahada gösterdi. 18 hafta boyunca 1.3 puan ortalaması yakaladı. Puan olarak lider oldu. En çok gol atan 2. takım oldu. Takımımızı 5.'likten 2.'liğe çıkararak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansımızı bize getirdi.

Samandıra'ya gittiğimizde kaşık çatal sesleri olurdu. şimdi ise keyif alan, yüzü gülen, birbiriyle şakalaşan bir atmosfer var. Zor kararlar aldı, hepsinin arkasında durdu. Bu da bizlere örnek oldu. Umarım ki Samandıra'da yarattığı bu ortam başarımızın en önemli kaynak noktalarından olacaktır. İlk geldiğinde 'Zamanımız yok, bu takım iyi bir takım ama inancını kaybetmiş. Kenetlenecek ve gücünü gösterecek' demişti. Dediğini de yaptı.

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"HOCAMIZDAN HİÇBİR ŞEY GİZLEMEDİK! BU KARARI ALMAK ÇOK ZORDU"

Bu kararı vermek hiç kolay olmadı. 4 yıllık görev sürem boyunca aldığım en zor karar diyebilirim. Peki o zaman niye değiştirdin? Bunun cevabını vermek çok güç. Hocamıza da kararımızı ilettik, kendisi de anlayışla karşıladı. Ondan hiçbir şey gizlemedik. Başından beri düşüncemizi biliyordu. Görev süresi boyunca da birkaç kez bu konu hakkında konuştuk. Bunun cevabını gerçekten veremiyorum.

"YOLLARIMIZ YENİDEN KESİŞECEK"

Şundan eminim ki İsmail Hocamla yollarımız yeniden kesişecek. Teknik direktörlüğe ara vermek isterse burada ona her zaman yer olduğunu söylemek isterim.

Sema hanımı bilmeyebilirsiniz... Rahmetli dedem 'Başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın olmalıdır' derdi. Sema hanımı yeni yeni tanıdık. Hocamızın hayatındaki rolünü yeni anladık. Keşke kızınız da burada olsaydı. Ben şahsım ve camiam adına hepinize teşkkür ediyorum. Hocamız yeri geldiğinde eve gitmedi, Sema hanım anlayışla karşıladı. İlk zaman kötü başladık, hocamızı ayağa kaldırdı. Daha sonra her dediğini yaptı.

Milyonlarca taraftarımız da benim gibi düşünüyordur. İyi ki Fenerbahçe'nin İsmail Kartal gibi bir değeri var. Her futbolcuya, her teknik direktöre nasip olmayacak bir şeydir bu: Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal. Huzurlarınızda hepiniz adına başkanından en küçük taraftarına kadar ona teşekkür ediyorum.

Bu buruk bir veda ama geçici bir veda. Hocam, yollarımız yeniden kesişene kadar Allah yar ve yardımcın olsun. Yolun açık, şansın bol olsun.

İSMAİL KARTAL'IN VEDA KONUŞMASI

Şu an ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Divan başkanımıza ve başkanımıza, genel kurul üyelerimize ve büyük Fenerbahçe camiasına selamlarımı gönderiyorum. Ben hayatım boyunca Fenerbahçe'yi çok sevdik. Ailece çok sevdik. Ben İsmail Kartal olduysam bu arma sayesinde oldum. Armamızın anlamı göründüğünden ve yazılandan çok daha büyüktür. Ben ve ekip arkadaşlarım Samandıra'daki boş zamanımızda armanın tarihçesini okurken dünyada bu armanın bir benzerini olmadığını gördük.

"İLK GÜN OYUNCULARIMLA BİR TOPLANTI YAPTIM..."

Göreve geldiğim ilk gün oyuncularımla bir toplantı yaptım. Duygularımı karşımdaki insana net bir şekilde aktarabilen bir insanım. Taklit yapamam. 'Bizim bir borcumuz var' dedim. Hepsi şaşırdı. 'Ben bu borcu ödemek için buradayım, bu bor ödenecek' dedim. 'Hocam bizim kime borcumuz var?' dediler. 'Taraftara ve camiaya' dedim. 'Öyle bir gün gelecek ki tribünler dolacak, işte benim takımım bu, böyle oynamalı, böyle savaşmalı. Öyle olduğunda hayatınızın en güzel günlerini geçireceksiniz, oynadığınız oyundan keyif alacaksınız, ikinci yarının en iyi takımı olacaksınız.' dedim. Çok şükür bunu başardık. Çok karakterli takımımız var. Kendimize yakışır şekilde sezonu kapattık. Takımımızın oturmuş bir yapısı var, iyi bir oyunu var. Yeni hocamızla ve birkaç tane takviyeyle inşallah takımımız yeni sezonda şampiyon olacak.

Bana bu süreçte yardımcı olan başkanımız Ali Koç'a, yöneticilerimize, oyuncularımıza, Samandıra'daki çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız bana ilk gün 'Buranın patronu sensin, ne istiyorsan onu yap' dedi. Bunun verdiği güvenle ben de elimden geleni yaptım ve başarıyı yakaladık.

Buradan büyük Fenerbahçe taraftarına, camiamızın her ferdine teşekkür ediyorum. Aldığımız sonuçlar ve ikinciliğimiz hayırlı olsun. Bundan sonra ne olur bilemiyorum, herhangi bir planım yok. Yeni sezon ve bundan sonraki sezonlarda şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe'dir. Bunu Samandıra'daki durumdan görebiliyorum. Şampiyonluğu hak eden bir camiayız. İnşallah bu sezon ve devamında bunu başaracağız. Allah Fenerbahçemizin yardımcısı olsun. Başarılar diliyorum.