İşte Jesus’un toplantıda söylemediği Mesut Özil kararı

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Fenerbahçe teknik direktörlük için en uygun ismi buldu. Ama şimdi karar zamanı... Gözler Jorge Jesus’ta. Mesut Özil gidecek mi, kalacak mı? Bana gelen bilgi net: Jesus, Özil’i veto etti.

“Fenerbahçe giderek halkın takımı olmaktan uzaklaşıyor” dedi arkadaşım. Sonra da ekledi:

“Eğer Jorge Jesus’u Galatasaray ya da Beşiktaş transfer etmiş olsaydı, hakkında pek çok şeyi bilme, görme, tanıma ve konuşma şansımız olurdu. Ama Fenerbahçe ısrarla onu saklıyor. Sanki halkın değil, belli bir grubun takımı olmaya başlıyor Fenerbahçe.”

Bu tespit karşısında sustum. Ve içten içe arkadaşıma hak verdim. Evet biliyorum, günümüzde ‘ulaşılmazlık’ bir güç sembolü haline dönüştü. Ne kadar ulaşılmaz olursanız, o kadar çizgi roman kahramanlarına dönüşüyorsunuz.

Ama bahsettiğimiz kulüp Fenerbahçe. Ve yine bahsettiğimiz isim futbol dünyasının ‘titanları’ndan Jorge Jesus.

Futbolseverlerin onu daha yakından tanımaya, tanışmaya, öngörülerini bilmeye hakkı var diye düşünüyorum.

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Ama Türkiye’de kulüplerin iletişimi ne yazık ki kamuoyunu bilgilendirmeye değil, ‘başkan’ ile iletişime ve iyi geçinmeye dayandığı için yaşadıklarımız çok da sürpriz değil.

Bu biraz da uzun olan girişi 2-3 gün süren çabalarımın nasıl başarısızlıkla sonuçlandığını anlatmak için yazdım.

YENi SEZONUN SLOGANI BELLi: HAZIR MISINIZ

Magazin boyutunu bir yana bıraktıktan sonra Jorge Jesus’un ülkeye ve Fenerbahçe’ye bakışına gelelim... Akdenizli yanımız Portekizli hocayı oldukça etkilemiş. Yani ateşli, misafirperver, duygularıyla yaşayan Türk insanına kolay adapte olmuş. Kulübün sosyal medyadan servis ettiği bir görüntü benim çok ilgimi çekti. Portekizli hoca kulübü ziyaretinde Ali Koç ile ilginç bir diyaloğa giriyor:

Jesus: Hazır mısınız?

Ali Koç: Hazırım. Bu sloganla tribünlerde ve pankartlarla bu yıl çok karşılaşacağız gibi.

JORGE JESUS’U TERCiH ETMESi DOĞRU KARAR

Şimdi gelelim en önemli konuya... Jorge Jesus Fenerbahçe’de ne kadar başarılı olur?

Nasıl bir Fenerbahçe düşünüyor...

Ben, Ali Koç yönetiminin aldığı Jorge Jesus kararını çok olumlu buluyorum ve destekliyorum.

Ama asıl soru şu: Jesus nasıl bir karar alacak? Bu konuda en önemli nokta, Mesut Özil.

YÖNETiCiLERE SÖYLEDi

Biliyorsunuz, Özil ve Ozan Tufan’ın kadro dışı bırakılmasından sonra Fenerbahçe yükselişe geçmişti.

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Bu kararın, son haftalardaki yükselişte en önemli rolü oynadığı, sarı lacivertlilerin onlar ayrıldıktan sonra ‘takım’ olduğu ifade edilmişti.

Aldığım bilgiler, Jorge Jesus’un da aynı kanaatte olduğu yönünde. Dünkü basın toplantısında, “Yönetimin aldığı kararın yanındayım” dedi. Bu düşüncesini bu toplantıdan 2 gün önce yöneticilerle yaptığı görüşmede açıkça ifade etti:

OTORiTESiNi GÖSTERDi

“Mesut Özil’i takımda istemiyorum.” Jesus bu kararıyla takım üzerindeki otoritesini de ilk günden göstermiş oldu. Sadece Jesus mu? Mesut ile yönetim arasında da bağlar tamamen koptu. Jesus’un, Ali Koç’un da bulunduğu toplantıda açıkladığı bu karar Mesut Özil döneminin kapandığının açık göstergesi.

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ALABiLDiĞiMiZ EN iLGiNÇ BiLGi TÜRK ÇAYI!

Günlerdir Jorge Jesus ve Fenerbahçe ile sağlıklı bilgi almaya çalışıyor gazeteciler. Ama bırakın bilgiyi, kırıntısına bile ulaşılamıyor. Alabildiğim en ilginç bilgi ‘Türk çayı’ oldu. Şaşırmayın, bildiğimiz Türk çayı. Portekizli teknik direktör ince belli bardakta sunulan Türk çayına bayılmış. Bardak bardak içmeye başlamış. Haaa... Bir de Türk yemekleri. Okyanusun kıyısında yetişmiş, deniz ürünleri ile beslenmiş Jorge Jesus ile Türk mutfağı yeni bir hayran kazandı.

GELECEK SEZON KALIP KALMAYACAĞI TAKIMIN GÖSTERECEĞi PERFORMANSA BAĞLI

Gelelim son 2 konuya...

1-) Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı?

2-) Seneye ayrılacak mı? İlk sorunun yanıtını dünkü basın toplantısında kendisi ve Ali Koç da verdi:

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- Adamın tarzı bu. Portekiz dışında çalıştığı takımlarda 1 senelik sözleşme yapıyor. Yani... Merak etmeyin, başarılı olursa seneye de burada Jesus.

Ve son not: Jorge Jesus’un Portekizli 3 futbolcu ismini yönetime verdiği konuşuluyor. Ne kadar gerçek, ilerleyen günlerde göreceğiz.