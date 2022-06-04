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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! 6 milyar 190 milyon TL

#Fenerbahçe#Borç#Fenerbahçe'nin Borcu

Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulunda kulübün borcunun 6 milyar 190 milyon TL olduğu açıklandı.

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Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, sarı-lacivertli kulübün mali durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Derneği ve bağlı ortaklarının 2021 konsolide bütçesiyle gelir giderlerini okudu.

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Sonrasında kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2021 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 885 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 305 milyon TL olduğunu açıkladı. Vodina, toplam borcun ise 2021 yılında 6 milyar 190 milyon TL olduğunu ifade etti.

2021 yılında dönen varlıkların 917 milyon TL, duran varlıkların ise 1 milyar 374 milyon TL olduğu açıklandı.

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