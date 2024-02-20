Fenerbahçe'de Fred'in MR sonucu belli oldu! Kasımpaşa maçında oynayabilecek mi?

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Fenerbahçe'de Fred, 21. haftada Samsunspor'la oynanan maçın 87. dakikasında sakatlanarak kenara gelmişti.
Sar-lacivertli ekip sonrasında Brezilyalı orta sahanın sağ bacak uyluk ön belgesindeki tendonda yırtık tespit edildiğini açıklamıştı.
21 Ocak'tan beri sahalardan uzak kalan oyuncu bugün MR'a girdi, sonuçları belli oldu.
Brezilyalı futbolcunun kas yırtığı tamamen iyileşti. Tendondaki Grade II yırtık ise belirgin şekilde azaldı. Fred'in sakatlığı tamamen geçmese de bulguların minimal seviyede gözlendiği ifade edildi.
Fred, bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacak.
Antrenmanın ilk bölümlerinde takımla çalışacak, ilerleyen günlerde kontrollü bir şekilde takıma dahil edilecek.
FENERBAHÇE'DEN FRED PAYLAŞIMI
Bugün takımla antrenmana çıkan Fred'in fotoğrafını paylaşan Sarı-lacivertli kulüp, 'Hele bakın kim gelmiş' ifadelerini kullandı.