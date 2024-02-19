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Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'yi Rize'de ateşleyen sözler: Böyle oynayacaksak bu formayı hiç giymeyelim

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#Fenerbahçe#Rizespor#Süper Lig
Edin Dzekodan Fenerbahçeyi Rizede ateşleyen sözler: Böyle oynayacaksak bu formayı hiç giymeyelim
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 07:00

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında geriye düştüğü maçı devre arası isyanıyla çevirdi.

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Çaykur Rizespor maçı öncesi tüm Fenerbahçe taraftarlarında bir endişe mevcuttu... Karşılaşmanın ilk yarısında ortaya konan kötü futbol ve 1-0 geriye düşülmesi bu kaygıları daha da artırdı. Birilerinin bir şeyler yapması gerekiyordu. İşte bu noktada takım kaptanlarından Edin Dzeko ve Mert Hakan Yandaş devreye girdi.

Edin Dzekodan Fenerbahçeyi Rizede ateşleyen sözler: Böyle oynayacaksak bu formayı hiç giymeyelim

ZEMiNE GÖRE OYNAMALIYIZ

Devre arası soyunma odasında ilk olarak Dzeko söz aldı ve arkadaşlarına şöyle seslendi: “Eğer böyle oynayacaksak bu formayı hiç giymeyelim. Sorumluluğumuzun farkında olmak zorundayız.” Ardından Mert Hakan, “Böyle mücadele etmeye hakkımız yok. Evet zemin rezalet ama biz de ona göre oynamalıyız. Kısa pastan vazgeçin, aklımızı yüreğimizle birleştirirsek bu maçı alırız” dedi. Dzeko ve Mert Hakan’ın konuşmalarının üzerine teknik direktör İsmail Kartal’ın, “Beyler, şampiyonluğa Rizespor mu oynuyor, biz mi? Toparlanmalıyız” çıkışını yapması, futbolcuları kendine getirdi.

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İkinci yarıya bambaşka bir ruh haliyle çıkan sarı lacivertliler, çok üstün bir oyunun sonucunda sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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#Fenerbahçe#Rizespor#Süper Lig

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