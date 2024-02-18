Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a şampiyonluk formülü: 'Fenerbahçe'nin yapması gereken...'

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Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 3-1'lik skorla sarı - lacivertliler oldu.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports yorumcusu ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü olan Ersun Yanal, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte Yanal'ın yorumları;

"BU GERİLİM, OYUNA YANSIYOR"

"Fenerbahçe'nin kayıplarına bakarsak Samsunspor maçından sonra arkasından da Alanyaspor maçıyla kaybedilen puanlar Fenerbahçe'yi çok gerdi. Fenerbahçe bu fikstür psikolojisini doğru geçirmek zorunda. Bu gerilim Fenerbahçe oyununa çok net yansıyor. Szymanski, Tadic, Dzeko performansları, Cengiz ve İrfan Can'ın performansları Fenerbahçe'nin kazanma karakterlerine etki ediyor."

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"GERGİNLİK VE STRESİ YÖNETEBİLMEK, FENERBAHÇE'NİN İŞİ OLMALI"

"Fenerbahçe son 13 sezonda bir şampiyonluk kazandı. 9 sezondur olamıyor. Galatasaray bu süreçte 4 kez şampiyon olmuş. Bu gerginlik ve stresi yönetebilmek Fenerbahçe'nin işi olmalı. Bunu sahaya yansıttığında kazanma arzusuna dönüştürebildiklerinde rakipleriyle kıyas bile edilmeyecek bir kadroya sahip. Bu kadro bugün karakter koydu. Oyunu sonradan giren kimsenin tahmin bile etmeyeceği oyuncularla sahaya karakter koyarak kazanan Fenerbahçe oldu. Maç öncesi Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun desek acaba oyuna girerler mi diye düşünürdük. Girip maçı çözen isimler oldular."

"KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEY YOK"

"Burada kaybedecek hiçbir şey yok. Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi belli. Bir karakter ortaya koyup bu süreci doğru yönetmeye ihtiyaç var. Ve bu süreçte teknik direktör bugün yaptığı gibi bu karakteri ortaya koyarsa, kendi oyuncuları ile o karakteri ortaya koymuş ve kaybedecek hiçbir şeyi olmamış olur."

"KENDİ KOKUNU VE HİSSİNİ SAHAYA KOYDUĞUNDA KAZANMAYA BAŞLARSIN"

"Teknik direktörler çok şey dinler. Medyayı dinler, yöneticiyi dinler. Kafan o kadar karışır ki... Halbuki kendi başına kalıp kendi kokunu ve hissini dinleyip sahaya koyduğunda kazanmaya başlarsın. Fenerbahçe'nin böyle bir sürece ihtiyacı var. Bu süreç umudunu kaybetmeyen ve tam tersi umudu olan bir takımı sakince yönetmeye ihtiyaç var demektir."

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"ŞAMPİYONLUĞU SAKİNLİK GETİRECEK"

"Fenerbahçe'nin sakinliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu sakinlik Fenerbahçe'ye şampiyonluk getirecektir."

"ÇOK ÖNEMLİ SİLAHLARI VAR"

"Bugün ikinci yarıda bu tepkiyi gösterebilen bir takımın daha önce de sezon başında bu tepkileri göstermiş bir takımın bu stresi doğru yönettiğinde çok önemli silahları olduğunu ve bunları da istediği gibi kullanabileceğini çok açık göstergesidir."