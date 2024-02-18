Rizespor - Fenerbahçe maçının ardından çarpıcı ifadeler: '17 Şubat 19.45!' | 'Belki de sezonun en değerlisi'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı - lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı bildi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Güntekin Onay, kritik karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar...

Uğur Meleke: 17 Şubat 19.45

Futbolda 50 senelik bazı klişeler vardır, hâlâ ekranlarda-gazetelerde düşüncesizce kullanılır. Birçoğu günün koşullarına uygun değildir, çağ dışıdır, mantıksızdır. Bir tanesi “yenemiyorsan yenilmeyeceksin”dir mesela. İki puanlı sistem için makul olan ama üç puanlı sisteme geçildiğinden beri mantık dışı kabul edilebilecek bir argüman. Çünkü 1980’lerde maç başı 1 puan ortalamayla Avrupa kupalarına bile gidebiliyordunuz, 90’lardan itibarense 1 puan ortalama sizi küme düşürüyor.

Haberin Devamı

KAZANIRKEN KUSURLARI GÖREBiLMEK

Bu akıl dışı lakırdılardan biri de “kazanan takım değişmez” klişesi. Belki 1980’lerde, futbolcular ortalama 7 kilometre koşuyor, teknik adamlar biri ölmedikçe oyuncu değişikliği yapmıyorken makuldü bu argüman. Ama bugünün zorlu fizikseltaktiksel koşullarında esas maharet zaten “kazanırken kusurları görebilmek”. Kaybederken zaten herkes görüyor arızaları. Kazanırken kusurları teşhis edip müdahale edebilenler büyük hoca oluyorlar.

CRESPO’DAN TEK FARKI KISA SAÇI

İsmail Kartal’a büyük saygı duymakla birlikte, kazanırken bazı kusurları göremediğini, inandığı oyuncularda fazla ısrar ettiğini düşünüyorum. Fenerbahçe, Antalya’yı yenerken SOS vermişti aslında. İsmail-Krunic çok griydi. Bu ikilinin bire indirilip, İrfan’ın veya Mert Hakan’ın merkezde denenmesi gerekiyordu çoktan. İsmail Kartal, Fred’in yokluğunu yönetmekte güçlük geçti. Onu yedeklemeye en uygun adam olan Lincoln’ün gönderilmesi skandal bir hataydı zaten. Crespo’dan tek farkı kısa saçı olan Krunic’te ısrar da bir başka hata.

Haberin Devamı

RADiKAL BiR MÜDAHALE YAPTI

Antalya'da oyun kaybedildi. Alanya karşısında puan... Rize’de ilk 45’in sonunda iki departmanda da gerideydi Fenerbahçe. Rize iyi oyunla galip girdi soyunma odasına. Ve 46’da nihayet İsmail Kartal, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alamayacağını fark etti. Radikal bir müdahale yaptı sahaya. Bundan da sonuç aldı. Mert Hakan ve İrfan çoktan almaları gereken dakikaları iyi kullandılar. Zemin-hava koşulları nedeniyle tercih edilen Serdar Dursun da rol oynadı galibiyette. 17 Şubat akşamı 19:45, kendi doğrularında lüzumundan fazla ısrar eden İsmail Kartal için kırılma dakikasıydı belki de.

Güntekin Onay: İkinci yarıda karakter koydu

Haberin Devamı

Futbolda bazen rakipler ile olduğu kadar hava koşulları ve zeminle de mücadele edersiniz. Dün iki takım için de bu durum söz konusuydu Rize’de. Maçın ilk yarısında sahada istediklerini yapamayan Fenerbahçe, hücumda üretemediği gibi savunmada da açıklar verdi. İsmail Kartal, radikal bir değişiklik yaparak ikinci yarıya haftalardır performans olarak son derece yetersiz olan Szymanski ve Krunic’i oyundan çıkartıp Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci’yi sahaya sürdü.

DEĞiŞiKLiKLER ATEŞLEDi

Bu sahanın oyuncusu olmayan ve bekleneni veremeyen Cengiz’in yerine de Serdar Dursun, Dzeko’nun yanında ikinci santrfor olarak görev aldı. Bu değişiklikler Fenerbahçe’nin saha içindeki kazanma arzusunu ve enerjisini yukarıya çekti. İrfan Can’ın kattığı kalite ve yaratıcılık ile oyun gücünü de yakaladı. 1 gol 1 asist ile yıldızlaşan İrfan Can maçın yıldızı olurken Mert Hakan ve Serdar da skora katkı yaptılar.

Haberin Devamı

DÖNÜM NOKTASI OLABiLiR

Dün Rizespor karşısında alınan bu 3 puan İsmail Kartal’ın radikal hamleleri ile geldi. Nasıl Samsunspor ve Alanyaspor beraberliklerinde İsmail Hoca’nın değişiklikleri eleştirildi ise dün de alkışı hak etti. Saha koşulları ve oyun bu kadar kötü iken 1-0 yenik durumda soyunma odasına giden bir takımın bu olumsuzluklara rağmen maçı çevirmesi dönüm noktası olabilir.

Dün Fenerbahçe ikinci yarıda hem mücadele gücünü artırdı hem de daha doğru bir oyunla yüksek toplara yöneldi. Rize’de alınan bu galibiyet sezonun belki de en değerlisi. Rizespor ise iyi oynadığı bir maçta basit hatalarla maçı kaybetti.