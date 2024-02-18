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Bir garip reklam panosu hikayesi... Yalçın Koşukavak çılgına döndü, bir türlü demeç veremedi! O anlar kameralara yansıdı...

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#Tuzlaspor#BOLUSPOR#Yalçın Koşukavak
Bir garip reklam panosu hikayesi... Yalçın Koşukavak çılgına döndü, bir türlü demeç veremedi O anlar kameralara yansıdı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 08:03

Trendyol 1. Lig’de Tuzlaspor ile Boluspor arasında oynanan müsabakanın ardından Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın basın toplantısında arka planda bulunan Süper Lig panosu yerine 1. Lig panosunun değişimi gerçekleşirken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Görevliler, bir türlü sabitlenemeyen panoyu elleriyle tutmak zorunda kaldı.

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Trendyol 1. Lig’de Tuzlaspor ile Boluspor maçının ardından basın toplantısında reklam panosu kısa süreli krize sebep oldu. Müsabaka, İstanbulspor’un kullandığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynandı. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın toplantıya başlayacağı anda basın toplantısının yapıldığı alanda Süper Lig'e ait reklam panosunun yerine 1. Lig reklam panosu konulmak istendi.

Bir garip reklam panosu hikayesi... Yalçın Koşukavak çılgına döndü, bir türlü demeç veremedi O anlar kameralara yansıdı...

Ancak pano sabitlenemeyince Koşukavak, duruma kısa süreli tepki gösterdi. Bunun üzerine görevliler aceleyle panoyu arka alana sabitledi.

Koşukavak’ın tam toplantıya başlayacağı anda panonun tekrar düşmesi sonucu görevliler tekrar olaya müdahale ederek panoyu elleriyle tutup sabitledi.

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Bir garip reklam panosu hikayesi... Yalçın Koşukavak çılgına döndü, bir türlü demeç veremedi O anlar kameralara yansıdı...

Bu durum Yalçın Koşukavak'ı daha da sinirlendirirken, deneyimli teknik adamın yaşananlar karşısında güçlükle sakinleştiği görüldü.

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#Tuzlaspor#BOLUSPOR#Yalçın Koşukavak

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