Fenerbahçeli Serdar Dursun'un eşi Yasemin Dursun'un paylaşımı gündem oldu

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerken takımın ilk golü takıma geri dönen Serdar Dursun'dan geldi.

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Fatih Karagümrük’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun, sarı-lacivertli formayla ikinci döneminde çıktığı ilk maçta golle buluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertli ekipte Fatih Karagümrük’ten kiralanan Serdar Dursun, 46’ncı dakikada Sebastian Szymanski’nin yerine oyuna dahil oldu. 48’inci dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan yaptığı ortayı iyi takip eden Serdar Dursun, altıpas içinden kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1’e getirdi.

İkinci Fenerbahçe döneminde ilk kez forma giyen milli futbolcu, çıktığı ilk maçta da golle buluşmayı başardı.

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Milli futbolcunun eşi Yasemin Dursun karşılaşmanın bitmesiyle maç öncesi Whatsapp konuşmalarını sosyal medyada paylaştı.

Maç öncesi Serdar Dursun'la konuşan Yasemin Dursun, "Rize'yi seversin. Hislerime güveniyorum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksın. Allah büyük" ifadelerini kullanırken milli futbolcunun ise "İnşallah aşkım" yanıtını verdiği görüldü.

Yasemin Dursun, Serdar Dursun'un attığı gol sonrası büyük sevinç yaşarken o anları Instagram hesabından paylaştı.