Fenerbahçeli yıldızdan taraftara çağrı: Çok doluyum, oyuncuları kimseye yem etmesinler

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuncular Edin Dzeko, Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk hasretine son vermek istediklerini kaydeden Serdar Dursun, "Özel bir andı. 5-6 ay sonra geri döndüm, skoru buldum. İnanılmazdı. Allah büyük. Çok şükür nasip oldu. Daha önemlisi bugün geri dönmek için iyi sinyal verdik. Çok haklı bir galibiyet aldık. Taraftara armağan olsun. Sezon başı bir karar vermem olmazdı. Gidip oynayayım dedim. Ocak ayında tekrar nasip oldu bu şanlı camiaya geri dönmek. Benim için paha biçilemez. Ben her dakikanın kıymetini biliyorum. Artık yeter diyoruz ve şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

"BU ARMAYA SAYGIMDAN SUSTUM"

Sarı lacivertli taraftarların desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını kaydeden Mert Hakan Yandaş, "Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Kazandığımız için mutluyuz. Yaşadığım talihsiz bir olay vardı Kayseri'de. O günden bugüne kadar her şeyi içime attım. Çok doluyum. Bu armaya saygımdan sustum. Konuşmadım. Bugün iyi gün diye konuşmuyorum. Camia dün bir şey başlattı. Biz de futbolcular olarak buna ön ayak olduk, peşlerinden gittik. Yalandan değil. Camiamıza, taraftarlarımıza yeniden gerçekten sesleniyorum. Bu kulübün bir parçasını, en ufak parçasını bile medyada kimseye yem etmesinler. Bizler gelip geçiciyiz, bu arma bu kulüp kalıcı. Bu armanın değerini herkesten iyi biliyoruz. Kimse merak etmesin. Onlardan tek ricam, son düdük çalana kadar ismin önemi yok bizle olsunlar. Aynı bugünkü deplasman taraftarı gibi. Biz elimizden geleni yapacağız. Benim için maç iyi geçtiği için mutluyum. Önemli olan Fenerbahçe!" diye konuştu.

"BENİM HATALARIM DA OLDU"

Kendisini her zaman hazır tutmaya çalıştığını ve fırsat verildiğinde elinden geleni yaptığı belirten Mert Hakan Yandaş, "Bizler camianın büyüklüğünden, baskının büyük olacağını biliyoruz. İlk günden beri baskıyı fazla hissediyorum. Benim hatalarım da oldu. Bu camiada uzun süreli kalmak istiyorsanız bu mücadeleyi iyi vermek zorundasınız, güçlü mantaliteye sahip olmak zorundasınız. Bana verilen her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum. İşin arka kısmında Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bunun ödülünü Rabbim bana veriyor. Kendimi 1 dakika da olsa, 5 dakika da olsa Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için hazır tutuyorum." dedi.

"İLK YARIDA OYUNU ANLAYAMADIK"

İlk yarıda zeminden dolayı istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını söyleyen Edin Dzeko, "Sanırım ilk yarıda oyunu anlayamadık. Bu zeminde futbol oynanamayacağını ilk yarıda anlayamadık. Saha çok ıslaktı, su doluydu. Golü de bu sebepten yedik. İlk yarı zordu. İkinci yarıda daha farklı bir oyun oynamamız gerektiğini anladık. Uzun toplar oynadık. Bu zeminde yerden pas yapmak pek mümkün değildi. Bunu anlayınca işler daha iyiye gitmeye başladı. Oyuna sonradan giren 3 oyuncu da oyuna enerji kattılar. Skoru değiştirdiler. Büyük takımlar işte böyle yapmalı. İşler yolunda gitmediği zaman böyle karakter koymalı." şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN KAZANMAK İSTERİM"

Kaybetmeye tahammülü olmadığını kaydeden Dzeko, "Zor şartlar altında oynadık. Aynı şartlar Rizespor için de geçerliydi. Rakibimiz de bu zeminde top oynanmayacağını anladı ve uzun top oynadı. İlk yarıda bizim atak yaptığımız yarı sahada çim görünmüyordu. Su doluydu. Kaleciler için de zordu. Zeminde çok su vardı. Zeminler iyi olmalı. Türk futbolu için bu zeminler daha iyi olmalı. Bu benim, karakterim bu, kaybetmeyi sevmiyorum. Her zaman kazanmak isterim. Kazanmayı severim. Fenerbahçe de böyle. Kazanınca eve mutlu dönüyorum. Kaybedince evden çıkmıyorum, uyuyamıyorum." dedi.