Rizespor - Fenerbahçe maçında zemin isyanı: Maç değil, yüzme yarışması | Fenerbahçe'de kırmızı kart beklentisi

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Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasındaki zorlu maçta Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Rize'deki maç öncesinde yoğun yağmur nedeniyle stat zemininde su birikintileri oluşurken karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı hakem Arda Kardeşler'in yaptığı kontrol sonrası netleşti.

MAÇ ÖNCESİ KONTROL ETTİ

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler, maç öncesi yaptığı kontroller sonrası ‘top zemine takılmıyor ve sekiyor’ raporu verdi.

İKİ TAKIM DA BÜYÜK ZORLUK YAŞADI

Arda Kardeşler'in incelemesinin ardından maç oynanırken ilk yarıda her iki takım da büyük zorluklar yaşadı.

Sahada su birikintilerinin oluşması ve yer yer bataklığa dönüşen zemin nedeniyle iki takım da pas yapmakta güçlük çekerken ilk yarıda Rizespor havadan toplarla etkili olmaya çalıştı, Fenerbahçe ise yerden pasları denese de etkili olamadı.

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FENERBAHÇE KIRMIZI KART BEKLEDİ

Müsabakanın 13. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Sebastian Syzmanski, Muammer Sarıkaya'nın müdahalesiyle yerde kalırken sarı lacivertli takım kırmızı kart bekledi.

Acı içinde yerde kalan ve bileğini gösteren Syzmanski, Muammer'in yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu söylerken hakem Arda Kardeşler sarı kartın yeterli olduğuna hükmetti.

KARTAL'IN İLK YARIDAKİ OYUN TERCİHİ ELEŞTİRİ ALDI

Fenerbahçe, kazanılan köşe vuruşları ve serbest atışları paslı kullanmaya çalışırken İsmail Kartal'ın bu tercihleri özellikle sosyal medyada sarı lacivertli taraftarın tepkisini çekti.

Kötü zeminde yerden oynamanın takımın etkisini azalttığında birleşen sarı lacivertli taraftarlar ilk yarıda Kartal'ın oyuna müdahale etmemesine tepki gösterdi.

FENERBAHÇE'DEN ZEMİN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından stadyum zeminini paylaşarak eleştiride bulundu.

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Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın sonunda flaş bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, sosyal medyadan paylaştığı maç sonu görselinde stadyumun zeminini paylaşarak ''Rize'den 3 puanla ayrılıyoruz'' ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medyada zeminle ilgili olarak şu paylaşımlar yapıldı.

- Hocayı eleştirmeyin diyenler ne yaşıyor? Zemin kötüyse iki takıma da kötü. Top bizdeyken zemin kötü olup Rize’ye geçince iyi olmuyor. En başta maçı iptal ettirecektiniz.

- Bu sahada oyun oynamak kolay değil. Allah aşkına şu olsaydı, bu olsaydı demekten vazgeçin. Bu zeminde maçı iptal etmemek tamamen art niyet, bunlara tepki göstermemiz gerekiyor. Hocaya, topçulara değil.

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- Her iki takım için de maç iptal edilmeli.

- Maçın ilk yarı özeti; maç değil, yüzme yarışması.

- Sahanın berbatlığı canımı çok sıkıyor, hakkımızla kaybedelim puanı, takıma kızalım ama top gitmiyor bile.