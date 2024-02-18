'Rizespor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart çıkmalıydı!' Hakem yorumcularından dikkat çeken değerlendirme...

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Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertli ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu skorun ardından Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu ve Galatasaray'ın puan kaybını beklemeye başladı.

beIN Trio ekibi ve yazarımız Fırat Aydınus hakem Arda Kardeşler'in yönettiği karşılaşmadaki kararları değerlendirdi.

İşte yorumlar;

"HAKEM GÖRSE KIRMIZI KART VERİR"

Muammer'in Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart verilmesi doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem Arda Kardeşler çok tecrübeli olmasına rağmen, olay yerinden gözünü topun atıldığı yere kaydırdı. Ne olduğunu görmedi. Oradaki temasa ilişkin belki bilgi geldi. Bir de oyuncuya avantaj işareti yaptı. Hiç hoş değil. Avantaj falan vermedin, korner verdin. Bu sınırda bir giriş. Çok kuvvetli. Ortada top yok. Hakem kartı çok geç çıkardı. Muammer artniyetim yok diyor ama öyle mi? Ortada top falan yok. Hakem topa bakıyor. Çok yukarıdan geldi. Tam bileğe otursa yüzde yüz kırmızı kart diyeceğim. Hakem kırmızı kart gösterse asla hayır demem. Acımasızlık var, yukarıdan taban gösteriyor, kuvvetli indiriyor ayağını, iyi niyet hiç yok, topla oynama şansı hiç yok. VAR tekniği açısından bakınca, elimdeki görüntüler yüzde 100 kırmızı kart olduğunu, hakem çağırınca yüreğini yumruk yemiş gibi bir görüntü değil. Bu sahada kırmızı kart. Arda Kardeşler, ama ekipten ama buradan ayıktırıp sarı kart gösterttiler. Muammer sarıya itiraz ediyor, hakem kırmızı kart gösterse kimse bir şey diyemez. Hakem bunu görse kırmızı kart gösterir.

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Deniz Çoban: Faul oluyor, şut oluyor, hakemden tepki yok. Avantaj işareti falan yok, korneri gösteriyor. Avantajı işareti niye icat oldu? Hakem ne hissetti herkes bilsin diye. Kimse bilmiyordu avantaj oynatmış, sonradan gösteriyor. Hakemin sarı kart gösterme gibi bir arzusu yok. İnsanlar kırmızı bekliyor burada. Sarı göstereceksen de şak diye göster. Bu kadar geçtikten sonra sarı kart gösteriyorsanız ama bu yardım VAR'dan geldi kuşkusu doğdu.

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Bülent Yıldırım: Bende bu kuşku doğdu.

Bahattin Duran: Yardım geldi dışarıdan, nereden geldi?

Fırat Aydınus: "Bu pozisyon masumluktan öte bir durum. Ayağı yukarıdan geliyorsa yani taban kısmı bileğe geliyorsa benim için sınırda diyorum ama biraz daha sarının üstünde bir pozisyon."

Deniz Çoban: Bu yardım, yardımcı hakemden dördüncü hakemden anında gelir. Bu yardım gecikmeli gelirse VAR'dan gelir. Gecikmeli geliyor. Diyorsun ki VAR'dan geldi. Bir FIFA hakeminin bunu insanlara düşündürmemesi lazım. Eyvah dedi belki, kramponda çorapta delik gördü, o zaman da göstermiş olabilir. Bunları biz de yaptık.

Deniz Çoban: Fenerbahçeli oyuncunun sağ ayağına basacak Rizeli oyuncu. Fenerbahçeli oyuncunun sağ ayağıyla Rizeli oyuncu arasında minimum 3 metre var. Oyuncunun top için mücadele ettiğini söyleyemeyiz. Oyuncunun hareketinin, niyetinin iyi ve masum olduğunu söyleyemeyiz. Szymanski topu attıktan sonra temas gerçekleşiyor. Müdahale olduğu sırada top 4 metre uzakta. Rizeli oyuncu gelirken sınırları zorlayacak şekilde geliyor, şiddet var gelişinde, yüksekten geliyor, yaralayıcı bir hamle yapıyor. Yukarıdan bir hışımla gelip Fenerbahçeli oyuncunun ayağına basıyor. Fenerbahçeli oyuncunun ayağında şekil bozukluğu oluşuyor. Bereket ayağı oradan kurtuluyor, kalmıyor. Ayak dizden gergin, yüksekten gelip basıyor. Temas noktası ayakkabıya yakın. VAR bu işin dışında kalıyor. Bu sahada kırmızı kart. Topla alakası yok, acımasız geliyor, yaralayıcı geliyor, top 4 metre uzaktayken basacaksınız. Bu sarı kart, ayakkabıya basmış diye bir şey yok. Bu kırmızı kart.

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Bahattin Duran: VAR tekniği açısından müdahale edemez. Yüzde yüz kırmızı diyecek elementler de var, sarı kart diyecek elementler de var. Buradaki perspektiften ayakkabının üstü görünüyor. Biraz yukarı çıksa kırmızı tartışmasız, VAR müdahale etmeli diyeceğiz. Bana bir ortopedist mesaj gönderdi geçmişte. Bu tür basmalarda parçalı kırıklar oluşuyormuş, bana anlattı. Sporcu sağlığı açısından tehlikeli. Top gitmiş, topla hiç alakası yok. Rizesporlu oyuncu neden bu hareketi yapıyor? Çok riskli. Sınırda bir hareket. Dakika 7 Shelvey bastı, dakika 8'de Cengiz'in ayağına bastılar, şimdi burada bastı. Oyuncular çok akıllı, artıra artıra geliyorlar. Gördü ve bastı. Muammer itiraz ediyor, neye? Sarı kart gördüm, kırmızı kart görmeliydim diye mi? Kırmızı kart verse daha iyiydi, daha doğru karar kırmızı karttı.

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Deniz Çoban: Yukarıdan geliyor ve adamı zıplatıyor. Ayak dizden gergin, şiddet, acımasızlık, gaddarlık, kötü niyet her şey var. Sadece temas noktasıyla alakalı şüphe var.

"NET SARI KART"

42. dakikada Syzmanski, Shelvey'nin müdahalesiyle yerde kalıyor, kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Shelvey arkadan dalıp rakibini süpürüyor. Bu normal bir kayış mı, topla oynamak kurtarır mı? Topa değsin değmesin fark etmez, benim bileğim araya sıkıştı mı? Shelvey sarı kart görmeli.

Deniz Çoban: Burada sarı kart olmalı. Topa küsürat temas Shelvey'i kurtarmaz. Topa temas, oyuncuyu düşürdükten sonra. Sarı kartı daha doğru bulurum.

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Bahattin Duran: İlk açıdan seyredince yüzde yüz sarı kart. Kontrolsüz hareket. Net sarı kart benim için.

"BU NASIL GELİŞ YA?"

"Shelvey'nin Serdar Dursun'a kayarak müdahalesinde hakemin sarı kart kararı doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Shelvey zaten iki sarı karttan sekti. Bu nasıl bir geliş ya, bu nasıl bir geliş! Rakibe böyle yüksek süratle, uçururcasına, ağaç biçercesine böyle girilmez abicim tamam mı! Bugün üst üste sertlikten yırtınca, kart görmeyince en sonunda bunu yaptı. Sınırda. Kırmızı kart gösterse hakem, kimse eleştirmez. Mert Hakan'a da sarı kart gösteriyor, hiçbir şey yapmadı. Mert Hakan belki de ilk defa iyi niyetle, cansiperane araya giriyor. Sarı kartı ıskarta oldu. Buradaki şiddeti azaltan, düşük gösteren sahanın kaygan olması. Kuru zeminde böyle atlasan direkt kırmızı kart. Bu ciddi faullü oyun. Taban, diz... Hızı da yüksek. Önce rakibe geliyor ayağı. Bu geliş nizami geliş. Shelvey kendini kontrol etsin. Çok tehlikeli.

Deniz Çoban: Kırmızı ağır olur, kontrolsüz geliş.

Bahattin Duran: Kontrolsüz bir geliş. Kırmızı ağır olur.

"AKINTOLA İHRAÇ EDİLMELİYDİ"

Akintola'nın Oosterwolde ile mücadelesinde faul kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Akintola, soldan savurduğu kolla sarı kartı hak etti. Hakem göstermeyecek. Beden dilinden belli. İtirazdan sarı kart görüyor.

Bülent Yıldırım: Dirseği hızlı vurmuş, biraz daha sert vursa kırmızı görürüz. Sarı kart doğru. İtirazdan değil, faulden verse daha doğru olur.

Bahattin Duran: Hakem harekete sarı kart vermedi. Elinde sarı kartla buraya gelseydi duble sarı karttan kırmızı kartla ihraç ederdi. Bu pozisyonu sarı kart olarak değerlendirmedi, itirazdan gördü Aktintola.

Fırat Aydınus: Akintola el yüze faul + şiddetli itiraz sebebiyle çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmeliydi.

"KIRMIZI KART ÇIKMALIYDI"

Maçın son anlarındaki gerginlikte hakemin verdiği kararlar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Oosterwolde'yi takip edin. Mert Hakan hiç yok olayda. Oosterwolde geldi, Mert Hakan araya giriyor. Rizesporlu oyuncular itiyor, itiyor, 'yapmayın' diyor. Mert Hakan Oosterwolde'yi korumaya çalışırken içeri giren Rizesporlu Halil İbrahim Pehlivan, net kırmızı kartlık hamle yaptı. Mert Hakan'ın boğazından tuttu, itti, süpürdü, çekti. Güzel kardeşim görülüyor, bunu herkes görüyor. Halil İbrahim kırmızı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Halil İbrahim Pehlivan kırmızı kartlık hareket yapıyor. Neden VAR devreye girmiyor.

Bülent Yıldırım: Oosterwolde Adana'da dayak yedi biliyorsunuz, 'Eldeki görüntüler net değil' denmişti. Oyun alanına girdi, oyunun asli unsuru. Boğaz tutuyor, boğazdan itiyor. Niye? Bilmiyorum. Bir tek sarı kartla götürdü şurayı, Mert Hakan gördü. O da yanlışıydı. Mert Hakan masumdu.

Bahattin Duran: Halil İbrahim Pehlivan'ın oyundan ihracı gerekiyordu. Mert Hakan'ın namı var diye...