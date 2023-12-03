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Fenerbahçe'de Fred dönüyor, dertler bitiyor

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#Fenerbahçe#Fred#Süper Lig
Fenerbahçede Fred dönüyor, dertler bitiyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 07:00

Sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçlarda alınan sonuçlarla Fenerbahçe için önemi ortaya çıkan Fred, 35 gün sonra formasını giyecek.

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Fenerbahçe’de, Pendikspor maçının 10. dakikasında yaşadığı sakatlık sonucu kasık bölgesinde 2. derece yırtık oluşan Fred, 35 gün sonra Sivas deplasmanıyla sahalara dönüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusunun olmadığı 5 maçta sadece Karagümrük’ü 2-1 yenebilen sarı lacivertli takım, Adana Demir ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor’a 3-2, Ludogorets’e 2-0 ve son olarak Nordsjaelland’a 6-1 yenilerek büyük hayal kırıklığı yarattı. Takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu bu karşılaşmalarda ortaya çıkan Fred’in dönüşüyle birlikte sarı lacivertlilerin yeniden çıkışa geçmesi bekleniyor.

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DJiKU RiSKE EDiLMEYECEK

Sarı lacivertlilerde, sakatlığı büyük ölçüde iyileşen ve bireysel antrenmanlara devam eden Djiku’nun Sivasspor maçında da oynaması beklenmiyor. Saha çalışmalarına başlayan Serdar Aziz’in 10 gün sonra takıma katılacağı belirtilirken, Nordsjaelland deplasmanında riske edilmeyen Ferdi’nin de Sivas’ta forma giyebileceği bildirildi. Oynayıp oynamayacağı belirsiz olan bir başka futbolcu Osayi-Samuel ise Sivas karşısında görev alabilecek.

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#Fenerbahçe#Fred#Süper Lig

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