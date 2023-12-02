A Milli Takım'ın rakipleri Portekiz ve Çekya'yı tanıyalım! EURO 2008 detayı ve Cristiano Ronaldo farkı...

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Tarihinde ilk kez grubundan lider çıkarak Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılan A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024'teki rakipleri belli olurken futbolseverleri 2008 yılında düzenlenen şampiyonaya götürdü.

2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı’nın rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve play-off’tan gelecek takımla mücadele edecek.

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ŞAMPİYONA 14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

EURO 2024’e ev sahipliği yapacak Almanya’nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu’nda grup kuraları için tören düzenlendi. Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı, kura çekimine 2. torbadan katıldı. Ev sahibi Almanya ile elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 20 takım kurada yer aldı. Grupları belirlenen diğer 3 takım ise 21-26 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak play-off maçları sonrası netlik kazanacak. Play-off turunu geçmelerinin ardından takımlar finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

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MÜNiH’TE BAŞLAYIP BERLiN’DE BiTECEK

Turnuvanın açılışı 14 Haziran Cuma günü Münih’te yapılacak. Şampiyona 1 aylık futbol şöleninin ardından 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final müsabakasıyla birlikte sona erecek.

PORTEKİZ TÜM MAÇLARINI KAZANDI

Milliler, kura çekiminde 1. torbadan Portekiz ile eşleşti. Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde J Grubu'nda mücadele eden Portekiz, 10 maçın tamamını kazanarak 30 puanla gruptan lider çıktı. Akdeniz ülkesi, rakip filelere 36 gol atarak, eleme gruplarındaki en başarılı sonuçlardan birine imza attı. Futbol tarihinde birçok rekoru elinde bulunduran Cristiano Ronaldo, bu elemelerde de ülkesi adına 10 gol kaydederek, bu başarıda ön planda yer aldı. Ay-yıldızlılar, rakibine karşı son resmi müsabakasını 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde oynadı. Tur atlayan ve finalde de rakibine üstünlük sağlayan Portekiz, Katar biletini almaya başarmıştı.

PORTEKİZ İLE ÜÇÜNCÜ KEZ

Türkiye, Avrupa Şampiyonası finallerinde ise Portekiz ile 3 kez karşılaştı. 1996, 2000 ve 2008’de oynanan mücadelelerin tamamında Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.

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EURO 2000 ve EURO 2008'de Portekiz'le iki kez karşılaşan Türkiye, iki maçtan da 2-0 yenik ayrıldı.

Avrupa Şampiyonası dışında Portekiz ile 4 maçta daha karşılaşan A Milli Futbol Takımı, bu müsabakalardan galibiyet çıkaramadı.

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ÇEKYA İLE İKİNCİ KEZ

Milliler, kura çekiminde 3. torbadan Çekya ile eşleşti. EURO 2008 ve EURO 2016’da aynı grupta yer alan iki ülke, bu kez Almanya’da kozlarını paylaşacak. Şampiyonada oynanan müsabakalarda Türkiye, rakibine her iki maçta da üstünlük sağladı. İki ülke, EURO 2016 Elemeleri’nde de aynı grupta yer almıştı. Çekya, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 15 puan topladı. Lider Arnavutluk’un ardından averajla ikinci sırada yer alan Çekya, finallere gitmeye hak kazandı.

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SON RAKİP PLAY-OFF’TAN GELECEK

A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi, mart ayında oynanacak play-off maçları sonrası belli olacak. Play-off C yolunda, Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan yer alıyor. Bu karşılaşmaların ardından bir takım Almanya biletini alacak.

A Milli Takım'ın yer aldığı F Grubu'ndaki maç programı belli oldu. Milliler ilk karşılaşmasını 18 Haziran Salı günü Play-off C galibi ile oynayacak.



AY-YILDIZLILARIN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

18 Haziran 2024 Salı

Türkiye - Play-off C galibi

Portekiz - Çekya



22 Haziran 2024 Cumartesi

Türkiye - Portekiz

Play-off C galibi - Çekya



26 Haziran 2024 Çarşamba

Çekya - Türkiye