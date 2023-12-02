EURO 2024'te dağıtılacak para ödülleri açıklandı!

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UEFA İcra Komitesi bugün Hamburg'da yaptığı toplantıda 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da oynanacak 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası final turnuvasına katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemini açıkladı.

Şampiyon takımın, grup maçlarının üçünü de kazanması durumunda elde edebileceği maksimum miktar 28.25 milyon € olacak.

Katılan takımlara ve performanslara dağıtılacak miktarlar şöyle:

-Katılım ücreti: 9.25 mil. €

-Maç bonusu: Galibiyet için 1 mil. € ve beraberlik için 500.000 €

-Son 16 turuna kalma: 1.5 mil. €

-Çeyrek finale çıkma hakkı: 2.5 mil. €

-Yarı finale çıkma hakkı: 4 mil. €

-İkinciye 5 milyon € ek ödeme yapılacak

-2024 Avrupa şampiyonu 8 milyon € ekstra ödeme alacak