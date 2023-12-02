Erol Bulut: Championship, Süper Lig'den daha iyi! Fenerbahçe'den teklif gelirse oturur konuşuruz

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İngiltere Championship’te görev alan Türk teknik direktör Erol Bulut, geçen sezon son anda kümede kalan Cardiff City’yi play-off hedefi olan bir takım haline getirdi. Geçen sezon Reading’in 6 puanının silinmesi sayesinde kümede kalan Cardiff City, bu sezon Erol Bulut yönetiminde başarılı sonuçlar alıyor. Ligde 27 puanla 9. sırada yer alan Cardiff, play-off hattının 3 puan gerisinde bulunuyor. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) sorularını yanıtlayan Erol Bulut, hedefleri, geleceği ve Fenerbahçe’den ayrılışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



“Cardiff City bana ilk 3 yıl önce teklifte bulundu”



Cardiff City ile ilk görüşmesinin Alanyaspor’da teknik direktörlük yaptığı dönemde olduğunu belirten Erol Bulut, Fenerbahçe’nin teklifine hayır diyemediğini ifade etti. Bulut, “Başka teklifler de vardı yurtdışından. Fenerbahçe’den de teklif gelince, doğal olarak, eski futbolcusu olarak, teklifi kabul ederek oraya hoca olarak gitmeye karar verdim. Buraya geliş sürecimizi üç yıl ertelemiş olduk. Gaziantep Futbol Kulübü’nde teknik direktörlük yaptığım dönemde biliyorsunuz deprem oldu ve kulüp ligden çekildi. Biz de yollarımızı ayırmış olduk Gazintep Futbol Kulübü’yle. Sonra Cardiff City’den yeniden teklif geldi. ‘Yeni sezonda oturup konuşsak daha iyi olur’ dedim. Haziranda oturduk, şartlar konusunda anlaşarak 4 Haziran’da Cardiff City ile sözleşme imzaladım” dedi.



“Reading’in 6 puanı silinmese, Cardiff City küme düşmüş olacaktı”



Her zaman bir hedefinin olduğunu ve hedeflerini futbolcularına aktarmaya çalıştığını dile getiren Erol Bulut, Cardiff City’deki başarısını şöyle ifade etti: “Şunu unutmamak lazım. Geçen sezon Reading takımının 6 puanı silinmemiş olsaydı, Cardiff City ligden düşmüş olacaktı. Bu sezon Lig 1’de oynayacalardı. Championship’te o şekilde kaldılar ve sonra biz geldik. Transfer yasağımız olmasına rağmen birkaç transfer gerçekleştirdik. Çünkü bonservis vererek transfer yapma şansımız yoktu. Sadece serbest olan oyuncuları alabilirdik ya da kiralayabilirdik. ‘Şu an gidişata baktığınızda memnun musunuz?’ derseniz, evet memnunum. Kulüp memnun, taraftar memnun, şehir memnun. Ama ‘yeterli mi?’ diye sorarsanız, yeterlidir diyemem. Çünkü her zaman üstüne koyarak gitmemiz lazım. Kulübün düşüncesi, ligi iyi bir yerde tamamlamak. Benim hedefim ise bu sezonu ilk 10’un içerisinde tamamlamak. Ocak ayında istediğimiz transferleri gerçekleştirebilirsek de play-off’u zorlamak. İnşallah bunu başarırız.”

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