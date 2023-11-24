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Fenerbahçe'de Edin Dzeko, milli arada yeniden doğdu! Özel program...

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Süper Lig
Fenerbahçede Edin Dzeko, milli arada yeniden doğdu Özel program...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 07:00

Sezon başından bu yana üç kulvarda 20 maça çıkan Sarı-lacivertli ekibin 37 yaşındaki yıldızı, lige verilen arada önce Bosna Hersek milli takımından affını istedi. 4 günlük bir dinlenmenin ardından performans arttırıcı özel bir çalışma programı uygulayarak formunu yükseltti. Dzeko, pazar günkü Karagümrük karşılaşmasında da 2 maçlık gol hasretini dindirmek için sahaya çıkacak

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Sezona müthiş başlayan ve üst üste attığı gollerle Fenerbahçe’yi sırtlayan Edin Dzeko yoğun maç trafiğinin de etkisiyle Trabzonspor ve Adana Demirspor‘la oynanan son iki lig maçında yorgun ve formsuz gözükmüştü. Bu iki karşılaşmayı gol atamadan geçen Bosnalı futbolcu milli maç nedeniyle verilen iki haftalık arayı mükemmel bir çalışma programı ile geçirirken, pazar günü oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde yeniden golleriyle dönüş yapacağı sinyallerini verdi.

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1578 dakika sahada kaldı

Dzeko lig öncesi yapılan hazırlık kamplarındaki ağır antrenmanların ardından hem Fenerbahçe’de Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında oynadı hem de Bosna Hersek formasıyla milli maçlara çıktı. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, 26 Temmuz’da Konferans Ligi’ndeki Zimbru maçı ile başlayan ve 12 Kasım’da ligdeki Adana Demirspor maçı ile biten periyotta 109 günlük sürede toplam 20 karşılaşmaya çıktı ve 1578 dakika sahada kaldı.

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Antrenmanlarda parmak ısırttı

Fenerbahçe’ye daha faydalı olabilmek için önce Bosna Milli Takımı’ndan affını isteyerek 4 gün dinlenen, daha sonra performans arttırıcı özel bir çalışma programı uygulayarak güç toplayan Boşnak yıldız, yeniden formunu yükseltti. Dzeko antrenmanlardaki performansıyla parmak ısırttı ve attığı birbirinden güzel gollerle teknik heyeti mutlu etti.

10 golle krallık yarışında zirveyi Icardi ile paylaşan sarı lacivertli futbolcu Karagümrük maçında atacağı gollerle yarışta öne geçmeye çalışacak.

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Süper Lig

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