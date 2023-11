Alexander Djiku, Fenerbahçe'yi tercih etme sebebini anlattı! Arda Güler ve Kim Min-Jae...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak transfer ettiği Alexander Djiku, Süper Lig kariyerine çok iyi başlamış ve taraflı tarafsız herkesten geçer not almıştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Ludogorets maçında sakatlık yaşayan 29 yaşındaki stoper, o günden bu yana formasına hasret.

Alexander Djiku, Fransa basınından Foot Mercato'ya özel bir röportaj verdi ve dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Djiku'nun röportajı şu şekilde:

Strasbourg'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldun. Yaz ayları senin için nasıl geçti?

Yazı çok sakin geçirdim. Kariyerimin geri kalanı için bunun çok önemli bir seçim olduğunu biliyordum. Bu nedenle temsilciliğimi yapan kardeşim Jenhisghan Djiku ile mümkün olan en iyi seçimi yapmak için düşünmeye zaman ayırdık.

Strasbourg'u takip ediyor musun?

Fırsat buldukça eski takım arkadaşlarımla konuşuyorum ve maçlara bakıyorum. Sezon başlangıcını takip ettim ve çok iyi bir dönem geçirmediler ama onlar için endişelenmiyorum çünkü bu kadroda ve kulüpte en azından ilk 10'a girebilecek kalite var.

Birçok kulüp seni istiyordu ve sen Fenerbahçe'ye 'Evet' dedin. Bunun sebebi neydi?

Menajerimle birkaç faktör belirlemiştik. Öncelikle bize sunulan proje bizi çok heyecanlandırmıştı. Dzeko, Tadic, Fred, Livakovic gibi harika isimleri transfer ederek ultra rekabetçi bir takım oluşturmak istediklerini bize anlattılar. Ayrıca kulübün bir Avrupa'da oynuyor olması benim tercihimde önemliydi. Strasbourg'da bu tecrübeyi yaşamıştım ve yeniden yaşamak istedim. Aynı zamanda çok fazla görünürlük sağlayan bir kulüp. Fenerbahçe'den geçen birçok oyuncunun daha büyük kulüpler gittiğini gördük. Napoli'ye imza atan Kim Min-jae'yi, Real Madrid'e imza atan Arda Güler'i ve Sevilla'ya giden Simon Kjær'i örnek gösterebilirim. Daha fazla gelişmek ve konfor bölgesinde kalmamak açısından ve kariyer geliştirme mantığı yönünden doğru bir sıçrama tahtasıydı. Ben de olgunluğa ulaşacağım bir yaşa geldim. Benim için Ligue 1'de çıktığım 200 maçın ardından yurt dışına çıkmanın tam zamanıydı. Fenerbahçe'deki tutkudan bahsetmiyorum bile, bu da gerçek bir artı. Taraftarlar gerçekten tutkulu ve formanızı terletme isteği uyandırıyorlar. İşte tüm bu nedenlerden dolayı, mantıklı ve doğal olarak Fenerbahçe'yi tercih ettim.

İstanbul'da kendini nasıl hissediyorsun?

Burada çok mutluyum. Ailem de buraya çok çabuk ve iyi adapte oldu. Avrupa'nın büyük başkentlerine çok benzeyen İstanbul'u yavaş yavaş keşfetmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Süper Lig ile Ligue 1 arasında nasıl farklar var?

Türkiye liginin değeri bilinmeyen bir lig olduğunu söyleyebilirim. Portekiz veya Hollanda ligi gibi Avrupa sahnesinde daha iyi performans göstermesi gereken çok iyi bir lig. Ayrıca Fransa'ya kıyasla burada daha tecrübeli oyuncuların olduğunu da görüyorum. Sürekli gol atma arzusu ve aynı zamanda çok fazla bireysellik var. Küçük vey büyük takımlar bireyselliğe de çok güveniyor. Daha az çeşitli kolektif oyun projesi var. Ligin seviyesi, Hırvatistan ve Galler'in önünde EURO 2024'e katılmaya hak kazanan Milli Takım'da da hissediliyor bence.

Stadyumlardaki atmosfer, insanların söylediği kadar var mı?

Kariyerim boyunca harika atmosferlerde oynadım, özellikle de Bastia'da Furiani ya da Strasbourg'da Meinau gibi... Ancak burası gerçekten bir adım daha yukarıda. Türklerin tutkulu olduğunu görüyoruz. Gerçekten inanılmaz bir coşku var. Bunu anlamak için deneyimlemeniz gerekir. Gerçekten güzel olan tüm stadyumlarda harika atmosferlerin olması. Başta Fenerbahçe olmak üzere her yerde çok sayıda taraftar var. Türkiye'nin en çok taraftara sahip kulübü olduğumuzu düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse atmosfer inanılmaz. 2005'teki o meşhur İstanbul mucizesinden sonra geçen yıl da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmalarının nedeni kesinlikle bu.

Takıma adaptasyon sürecin nasıldı?

Adaptasyonum çok iyi geçti çünkü takım arkadaşlarım tarafından çok iyi karşılandım. Antrenmanlarda onlara katıldım ve sezona başlamadan önce birkaç hazırlık maçı oynadım. Niteliklerimi göstermeyi başardım ve sezon başından itibaren formayı aldım. Bir kulübe geldiğinizde bu çok önemlidir. Umarım sahalara döndüğümde de aynı şeyi yaparım.

Takım olarak sezona güçlü bir başlangıç yaptınız ve sonra bir sakatlık yaşadın ve puan kayıpları geldi. Bununla nasıl başa çıkıyorsunuz?

Sezona tarihi bir başlangıç yaptık. 19 maç üst üste kazanırken Avrupa'nın da en iyi savunması olduk. Bu, kulüp ve ülke tarihinde bir ilk. İyi durumdayken durmak istemezsiniz ama ne yazık ki sakatlık da bu oyunun bir parçası. Bu benim ilk sakatlığım değil, maalesef son da olmayacak. Döndüğümde tekrarlamaması için her türlü çalışmayı yapıyorum.

Konferans Ligi ile ilgili ne söylersin?

Buraya geldiğimde aradığım şey buydu. Fenerbahçe ile Avrupa'ya dönmeyi başardım ve bundan çok mutluyum. Avrupa kupalarında oynamak, bir oyuncunun kariyerinde oldukça özel anlardır. Bundan çok gurur duyuyorum. Grupta lideriz ve şimdilik işler çok iyi gidiyor. Direkt olarak çeyrek finale kalabilmek için liderliği korumamız lazım ve sonrasında da mümkün olduğu kadar ileri gitmemiz gerekecek çünkü Fenerbahce'de her kulvarda yüksek performans göstermemiz gerekiyor.

Fenerbahçe son 3 maçta galibiyet alamadı. Bu bir düşüş göstergesi mi?

Yıl içinde böyle bir dönemin yaşanacağını biliyorduk çünkü bütün serilerin bir sonu var. Şu anda sakatlıklardan kurtulmuş değiliz. Yaklaşık dokuz veya on tane eksik oyuncumuz var ve Temmuz ortasından bu yana her 3 günde bir maç oynuyoruz. Takım arkadaşlarımızın çoğu da her milli arada 2 maç yapıyor. Kasım ortası olmasına rağmen şimdiden 25’ten fazla maça çıkan var. Dolayısıyla takımda son 3 maçı lehimize çevirecek tazeliğin azaldığı kesin. Ama endişelenmiyorum. Zafer yoluna çok hızlı bir şekilde döneceğiz çünkü teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte çok çalışkan, kendinden talepkar, kazanma zihniyetine sahip bir grubuz. Her gün, her antrenmanda küçük detayları mükemmelleştirerek şampiyonluğa gitmeye çalışıyoruz.

Ligue 1'den tanıdığımız Cengiz Ünder'le takım arkadaşısın. Onun için işler nasıl gidiyor?

Cengiz çok iyi başladı, ilk maçında Dzeko'ya asist yaptı ama sonrasında sakatlandı. O da yavaş yavaş geri dönüyor. Çok iyi son pas, top sürme ve bitiricilik yeteneğine sahip. Takıma katkı sağlamasını sabırsızlıkla bekliyorum.

Afrika Uluslar Kupası'ndan önce sakatlık yaşamak seni endişelendiriyor mu?

Bu milli arada Gana'dan uzak kaldım ama takımı yakından takip ediyorum. Şu anda sakatlık sürecim devam etse de Afrika Uluslar Kupası başlamadan çok önce sahalara dönmüş olacağım. Bunda bir endişem yok.

Sence kupada favoriler kim?

Son Dünya Kupası'na bakarsak Senegal ve Fas favori gibi duruyor. Futbolda her zaman sürprizler olur.