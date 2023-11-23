John Boye'dan Djiku ve Amartey yorumu! Yıllar sonra anlattı: Sergen Yalçın ve Okan Buruk...

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Fransa Ligue 1 ekibi Rennes formasını 5 yıl giydikten sonra 2014 yaz transfer döneminde dönemin Süper Lig ekibi Kayseri Erciyesspor’a transfer olan John Boye, burada 1 sene oynadı. Daha sonra Sivasspora transfer olan 36 yaşındaki eski stoper, Yiğidolar’da 65 maça çıktı ve hırslı futboluyla göz doldurdu. Gana Milli Takımı’nda 68 maçta oynayan ve defanstaki sert futboluyla dikkat çeken Boye, milli forma altında 5 gol kaydetti. Sivasspor’da oynadığı dönem teknik direktörler Sergen Yalçın ve Okan Buruk’la çalışan Ganalı eski futbolcu, tecrübeli teknik adamların takım yönetimleri hakkında düşüncelerini aktardı. Beşiktaş’taki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Gana Milli Takımı’ndan arkadaşı Amartey’in performansını değerlendiren John Boye, Fenerbahçe’deki oyunuyla savunma hattının vazgeçilmezi olan Alexander Djiku’dan da övgüyle bahsetti.

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GANA MİLLİ TAKIMI’NIN ESKİ STOPERİ JOHN BOYE’UN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“FRANSA LİGUE 1 VE SÜPER LİG ARASINDA TAKTİKSEL ANLAMDA DÜZEY FARKI VARDI”

2014 yılında Kayseri Erciyesspor’a oynamaya geldiğimde ilgimi çeken ilk şey iki lig arasındaki taktiksel anlamdaki düzey farkıydı. Oyunu nasıl oynamalıyız, karşı takımı nasıl durdururuz? gibi taktiksel öğretiler vardı. Buraya geldiğimde fark ettim ki Fransa Ligue 1’deki taktiksel düzey, Türkiye Süper Ligi’ne göre çok daha yukarıda. Sivas’a gittiğimde de bu durum çok değişiklik göstermedi orada da taktik çok ön planda değildi. Doğruyu söylemek gerekirse Fransa’da bunun tam tersiydi.

“SERGEN YALÇIN’IN İLETİŞİMİ GERÇEKTEN İYİYDİ VE BİZE CESARET VERİRDİ”

Sergen Yalçın, bence çok iyi bir hoca. Çok agresif bir oyun tarzına sahip. Çünkü ona göre özellikle defansta çok daha agresif olmasınız. Topu kaybettiğinizde hemen geri kazanmanız lazım. Forvetlerin bile top kayıplarından sonra nasıl reaksiyon verdiklerine çok dikkat ederdi. Sizinle konuşur ve ne yapmanız gerektiğini size direkt olarak söyler, çekinmezdi. Bazı antrenörler böyle yapmazlar ama onun iletişimi gerçekten iyiydi. Sergen Yalçın, bize cesaret verirdi ve oyunda olduğumuzu tam anlamıyla bize yaşattırırdı. Sergen Hoca, çok zekidir ve ne yapılması gerektiğini bilir. Beşiktaş’ta hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nı kazanarak çok büyük bir şey başardı. Beşiktaş’ta da takımını çok iyi kontrol etti. Bence en önemli nokta buydu. İşini yaptı ve yönetimsel de başarı gösterdi. Sergen Yalçın’ın oyuncularına çok hâkim olduğunu düşünüyorum. Onu gerçekten tebrik ediyorum.

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“OKAN BURUK’UN BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY’DAKİ ŞAMPİYONLUKLARI SÜRPRİZ DEĞİL”

Okan Buruk, gerçekten iyi bir antrenördür. O da Sivasspor’da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Okan Buruk, insan olarak da çok iyidir. Sakin birisidir ve sizinle sürekli konuşur. Onun gibi hocaları beğenirim. Ne zaman uyanmamız gerektiğine kadar oyuncularıyla konuşan bir antrenördü. Okan Buruk’un Başakşehir ve Galatasaray’daki Süper Lig şampiyonlukları bence sürpriz değil. Çok iyi oyunculara sahip olan iyi bir antrenör. Taktiksel olarak daha da gelişecek ama onu gerçekten beğeniyorum. Okan Buruk’un nasıl çalıştığını herkes görüyor. En yüksek seviyede oynamayı hak ediyor ve oynamaya da devam edecek.

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“GALATASARAY’IN SAHASINDA OYNARKEN TAKIM ARKADAŞLARIMLA BİRBİRİMİZİ DUYAMIYORDUK”

Galatasaray’ın sahasındaki atmosferden çok etkilendim. Onlara karşı oynarken takım arkadaşlarımla birbirimizi duyamıyorduk. Atmosfer gerçekten çok çılgıncaydı. Çok iyi hatırlıyorum, arkadaşım bana çok yakındı ama Galatasaraylı taraftarların bağırmalarından hiçbir şey duyulmuyordu. Orada oynamak inanılmaz ve eğlenceliydi. Bu arada tabii ki Beşiktaş’ta da atmosfer öyle ama edindiğim deneyimden dolayı Galatasaray’ın atmosferini daha etkileyici buluyorum.

“TARAFTARLARA SAHADA KENDİNİZİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜZÜ GÖSTERMENİZ LAZIM”

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Daniel Amartey, bence iyi bir oyuncu ve iyi bir insan. Onu tanıyorum. Bence Türk futboluna alışacaktır. Türkiye’deki insanların sevdikleri futbolcu tarzı farklıdır. Türkiye’de oynarken onlara kendinizi sahada öldürdüğünüzü göstermeniz lazım. Sivasspor ve Kayseri Erciyesspor’daki taraftarlar, defansta çabaladığımı gördükleri için beni çok seviyorlardı. Taraftarlar Amartey’e de alışacaklardır. Bence Amartey çok yetenekli ve iyi bir oyuncu. Amartey’e biraz zaman verilmesi lazım. Biraz sabırlı olurlarsa Amartey için her şey daha iyi olacak.

“ALEXANDER DJİKU’NUN FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSINDAN ÇOK ETKİLENDİM”

Alexander Djiku da gerçekten çok iyi bir oyuncu. Onunla Fransa’da karşılıklı oynadık. Fransız futbolu farklıdır, orada oynadıysanız her yerde oynayabilirsiniz. Onun için çok mutluyum. Fenerbahçe’deki performansından çok etkilendim. Onu tebrik ediyorum, umarım böyle devam eder.

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“FENERBAHÇE VE GALATASARAY’DAN BİRİSİ ŞAMPİYON OLABİLİR, İKİSİNİN DE ÇOK İYİ OYUNCULARI VAR”

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da çok iyi oyuncuları var. Süper Lig, her zaman zorlu bir maratondur. Fenerbahçe veya Galatasaray’dan birisi şampiyon olabilir. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği için ligi kazanmaları lazım, umarım kazanırlar. Galatasaray’ın gerçekten iyi savunması var. Şampiyonlar Ligi’nde de iyi performans gösterdiler. Güçlü savunmasıyla çok iyi gidiyorlar. Futbol hatalar oyunudur. Daha da iyi olmak için hatalarını azaltmaya çalışmalılar.