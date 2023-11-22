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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den öz eleştiri: Burak Yılmaz konusunda hatalıyım | Aboubakar'ın sakatlığı hakkında

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig
Beşiktaşta Ahmet Nur Çebiden öz eleştiri: Burak Yılmaz konusunda hatalıyım | Aboubakarın sakatlığı hakkında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 23:06

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi; takımın genel durumu, transferler, seçim süreci, Aboubakar'ın sakatlığı ve Burak Yılmaz hakkında açıklamalar yapıyor.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beyaz TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yağmur var, kar var hepsinden nasibimizi alacağız. Allah herkese namusuyla şerefiyle yaşamayı nasip etsin."

MİLLİ TAKIM'IN BAŞARISI

"Milli Takım, hepimizin Milli Takım'ı. Sıkıntılı anlarımızda bile yüzümüzü bir golleri güldürüyor. Kenan Yıldız, Salih Özcan hepsi çok değerli çocuklar. Türk futbolu iyiye doğru gidiyor."

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"AÇIKÇASI KIRGINLIKLARIM VAR"

"Beşiktaş sıkıntılı bir süreç yaşıyor. İstemediğimiz, beklemediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Tabii ki üzgünüm. Ancak daha lig bitmedi, zaman içinde takımın nereye geleceğini göreceğiz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Çok zor bir fikstürle başladık. Diğerleri bu konuda avantajlıydı. Seyahatler çok üst üste geldi. Oyuncuların hepsiyle görüşüyorum. Maç seyahatlerine katılmayı düşünmüyorum. Açıkçası kırgınlıklarım var. Gündemin daha çok yeni adaylar üzerinden gitmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ben son günüme kadar oyuncularımı tek tek otobüse bindirmeye devam edeceğim. Vazifemi yerine getiriyorum."

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"MALİ ANLAMDA İYİ BİR BEŞİKTAŞ BIRAKACAĞIM"

"Ben emeğin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çalışanlarımızın aileleri ekmek bekliyor. Onların helalliğini almamız gerekiyor. Bundan sonra gelecek olanlar da bunu yapacaktır. Mali anlamda çok iyi oturtulmuş bir Beşiktaş bırakacağım. Aldığımda böyle değildi. 13.5 milyon Euro'yu 3 günde bularak, 6 aylık ödemeleri ödeyerek, UEFA'dan temiz kağıdı aldık zamanında. Şimdi bırakacağımız yerde geriden bir borç olmadığı gibi birkaç ay önlerini açık bulacak gelen kişiler."

ABOUBAKAR'IN SAKATLIĞI HAKKINDA

"Aboubakar sakat, raporu var. Sakat oyuncuyu oynatırsanız daha büyük sıkıntılar olur. 1-2 maç oynatabilirsiniz ama sonraki süreç sıkıntıya girer. Afrika'dan bir virüsle geldi, daha sonra antrenmanda ısınırken sakatlandı. Dönecektir ama şu an sakat. Art niyeti hiçbir zaman olmamıştır. Kendisi ile yakın bir dostluğum ve ağabeyliğim var. Aboubakar, bırakma kararı aldığım gün 'Bırakma sayın başkan' mesajı attı. Sadece o değil, diğerleri de öyle. Ben onlara iyi başkanlık yaptım. Ben onlardan razıyım, Allah da razı olsun. Bu yapılan transferlerin önemini ilerleyen süreçte göreceğiz. Bu şansı çocuklara tanımamız lazım."

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"TRANSFERDE HATA YAPMADIK"

"Transferde hata yaptığımızı düşünmüyorum. Rebic'in, Chamberlain'in geçmişi belli. Rıza Hoca'ya sordum, 'Amartey çok iyi futbolcu' dedi. Onana'nın iyi olup olmadığını görme şansımız olmadı, 102 dakika oynadı. Oynaması lazım, şans bulması lazım."

"BURAK YILMAZ KONUSUNDA HATALIYIM"

"Burak Yılmaz konusunda hatalıyım, ona da zarar verdik. Aboubakar'ın ona sarılışını hatırladım, birbirlerine çok yakın olduklarını hatırladım ve ona bir şans verdim ama olmadı. Onun adına da kendi adıma da üzgünüm."

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig

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