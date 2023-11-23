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Beşiktaş'ta Necip Uysal umutlu: Samsun maçıyla çıkışa geçeceğiz | Rachid Ghezzal gelişmesi

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#Beşiktaş#Necip Uysal#Rıza Çalımbay
Beşiktaşta Necip Uysal umutlu: Samsun maçıyla çıkışa geçeceğiz | Rachid Ghezzal gelişmesi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 00:35

Beşiktaş takım kaptanı Necip Uysal pazar günü oynayacakları karşılaşma öncesi çok umutlu. Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanan ve kötü gidişe ‘dur’ diyen siyah beyazlı takımda kaptan Necip Uysal “Kadromuz gerçekten iyi ancak sezon başından bu yana sakatlıklar, şanssızlıklar yakamızı bırakmıyor. Yenilgilerden dersimizi aldık, tüm hırsımızla çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra taraftara daha iyi futbol ve bol gol izleteceğiz” dedi.

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Beşiktaş’ta kaptan Necip Uysal, milli maç arası nedeniyle yapılan kampın olumlu geçtiğini belirterek “Samsunspor maçı ile çıkış yapacağız. Tüm takım arkadaşlarım hırsla çalışıyor” diyerek taraftarları bu zorlu karşılaşmaya davet etti. Uysal, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede “Kadromuz gerçekten iyi ancak sezon başından bu yana sakatlıklar, şanssızlıklar yakamızı bırakmıyor. Yoksa gerek ligde gerek Avrupa’da bu takımın çok daha iyi yerde olması gerekiyordu” diye konuştu.

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SAKATLIKLAR, SONUÇLARDA ETKİLİ OLDU

Tecrübeli oyuncu şöyle devam etti: “Rıza Çalımbay hocanın takıma gelişi olumlu bir hava estirdi. Şenol hocanın, Burak hocanın kalitelerini tartışmam bile ancak zaman zaman aşı tutmuyor ve kan değişikliği gerekebiliyor. Dediğim gibi sakatlıklar da gerçekten skorlarda etkili. Önemli olan yenilgilerden ders çıkarmak. Hiçbir takım tüm maçlarını kazanmıyor, yenilgiler de olacak. Biz dersimizi aldık, tüm hırsımızla çalışıyoruz. Daha iyi futbol ve bol gol izleteceğiz. Samsunspor maçıyla çıkışımız sürecek.”

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GHEZZAL RİSKE EDİLMEYECEK

Beşiktaş’ta Ghezzal, Emircan, Salih, Masuaku, Rashica ve Amartey’in sakatlığı sürüyor. bu ekibe Onana ve Yakup Arda da eklenirken Direktör Rıza Çalımbay, “Tedaviler sürüyor. Aslında Ghezzal’ın oynama ihtimali olabilir ama sakatlıktan çıkan oyuncuları riske atmak istemiyorum” dedi.

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#Beşiktaş#Necip Uysal#Rıza Çalımbay

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