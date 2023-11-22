Altay Bayındır'ın Milli Takım performansı İngilizleri hayran bıraktı! Onana'nın sakatlığı sonrası ilk kez şans bulabilir

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, yeni takımıyla ilk maçına bu hafta sonu çıkabilir. Premier Lig'in 13'üncü haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Everton'a konuk olacak Manchester United'da Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, milli takımda sakatlık geçirmişti. Durumu henüz netlik kazanmayan Onana'nın yerine Altay Bayındır, yeni takımıyla ilk maçında Everton deplasmanında forma şansı bulabilir.

A Milli Futbol Takımı'nın Galler'e konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna dahil olan Altay Bayındır'ın performansı beğeni topladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Altay Bayındır, Almanya ve Galler maçlarında gösterdiği performansla iyi bir izlenim bıraktı.

Haberin Devamı

33. dakikada oyuna dahil olan Altay, Galler karşısında üç kritik kurtarışa imza attı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Manchester United taraftarları Altay Bayındır'ın oyuna girmesinin ardından sosyal medya platformlarında milli kaleciyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Altay'ın oyuna dahil olmasının ardından karşılaşmayı takip eden taraftarlar, milli kalecinin iyi performans gösterdiği yönünde paylaşımlar yaptı.

Bir İngiliz taraftar, "Altay Bayındır, Türkiye'de yedek oyuncu olarak oyuna girdi. Emin ellerdeyiz." yorumu yaparken bir başkası ise, "Altay oyuna girdiğinden beri bayağı iyi görünüyor." diye yazdı.

ONANA'NIN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL AMA...

Kamerun'un Mauritius maçında omzundan sakatlanan Andre Onana'nın milli takım kampından ayrılarak İngiltere'ye döndüğü açıklanmıştı.

Tecrübeli kalecinin sakatlığının ciddi olmadığı ve Galatasaray maçında görev yapabileceği belirtildi.

Altay Bayındır'a ise bu hafta sonu oynanacak Everton maçında şans doğabileceği ifade edildi.

Haberin Devamı

Milli file bekçisi, yeni takımında henüz forma şansı bulamadı.

MONTELLA'DAN ÖVGÜ: NE KADAR İYİ BİR KALECİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Galler maçının ardından Altay Bayındır'ın önemli bir kaleci olduğunu dile getirdi. Montella, basın toplantısında yaptığı açıklamada Altay Bayındır ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası çok genç bir kaleci. Ne kadar iyi bir kaleci olduğunu kendi gösterdi. Yaşına göre önemli bir deneyimi var. İngiltere'de deneyim kazanınca devamlı oynama şansı bulur. Sonrasında ne kadar değerli olduğunu gösterecektir."

VAN DER SAR'IN YORUMU TEPKİ ÇEKTİ

Kulüp televizyonuna bir röportaj veren ve 'En sevdiğim kaleci Edwin van der Sar' diyen Altay Bayındır'a Hollandalı efsanenin verdiği cevap olay oldu.

Haberin Devamı

Paylaşımın altına yorum yapan Van der Sar, "Selam Altay, yakında Manchester'da görüşüp kalecilik hakkında sohbet edeceğiz ama bileceğin gibi benim favorim hala Andre Onana!" ifadelerini kullandı.

Manchester ekibinin efsanesi Van der Sar, bu açıklamaları sebebiyle hem Türk hem İngiliz tarftarlarınca tepki gördü.

Bazı İngiliz kullanıcılar, "Çok kaba bir açıklama", "Altay'a ayıp etti", "Bu neden gerek duydun", "Umarım parodi hesabıdır, bu kabul edilemez" şeklinde yorumlarda bulundu.

Türk taraftarlar da Onana'nın gösterdiği kötü performansa karşın Ajax'tan gelmesi sebebiyle Van der Sar'ın böyle bir paylaşım yaptığı yönünde görüşte birleşti.