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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Trabzonspor maçı sonrası ayrılmak istedi! Şoka girdi, İsmail Kartal sakinleştirdi

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#Fenerbahçe#Dominik Livakovic#Trabzonspor
Fenerbahçede Dominik Livakovic, Trabzonspor maçı sonrası ayrılmak istedi Şoka girdi, İsmail Kartal sakinleştirdi
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 07:00

Trabzon maçında yaşananlardan çok etkilenen Hırvat kaleci, takımdan ayrılmak istedi. Maçta üzerine çok sayıda yabancı madde atılan, çenesi kanayan ve soyunma odasına giderken yumruk yiyen Fenerbahçeli futbolcu, hayatının şokunu yaşadı. Ayrılmak istediğini söyleyen Livakovic, kulüp yöneticileri ve ailesiyle yaptığı telefon görüşmelerinin ardından ayrılık kararından vazgeçti.

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Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic’in Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle takımda ayrılmak istediği ortaya çıktı. Karşılaşma sırasında üzerine yabancı maddeler atılan, ikinci yarıda sakatlık için tedavi gördüğü sırada tribünden atılan bir cismin isabet etmesi sonucu çenesi kanayan ve maçtan sonra soyunma odasına giderken bir taraftarın yumruklu saldırısına hedef olan Hırvat kaleci, hayatının şokunu yaşadı.

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TEKNiK HEYET DEVREYE GiRDi

Soyunma odasında korkudan tir tir titreyen ve uzun süre kendine gelemeyen Livakovic’in bu sırada, “Benim için Türkiye bitti. Burada daha fazla kalamam. Ayrılmak istiyorum” dediği belirtildi. Bu sözler Fenerbahçeli futbolcularda şok etkisi yaratırken, hemen devreye giren teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları Livakovic’le konuşup sakinleştirmeye çalıştı.

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‘YA DÖNMEZSE’ ENDiŞESi

Soyunma odasında ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından biraz olsun rahatlayan Livakovic, daha sonra yöneticilerle yaptığı görüşmede ayrılık kararından vazgeçti. Fenerbahçe yöneticilerinin o anlarda, Hırvatistan Milli Takımı’na çağrılan oyuncunun, gittikten sonra geri dönmemesinden endişe ettiği de öğrenildi.

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#Fenerbahçe#Dominik Livakovic#Trabzonspor

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