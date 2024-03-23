Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Trabzonspor maçı sonrası ayrılmak istedi! Şoka girdi, İsmail Kartal sakinleştirdi

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Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic’in Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle takımda ayrılmak istediği ortaya çıktı. Karşılaşma sırasında üzerine yabancı maddeler atılan, ikinci yarıda sakatlık için tedavi gördüğü sırada tribünden atılan bir cismin isabet etmesi sonucu çenesi kanayan ve maçtan sonra soyunma odasına giderken bir taraftarın yumruklu saldırısına hedef olan Hırvat kaleci, hayatının şokunu yaşadı.

TEKNiK HEYET DEVREYE GiRDi

Soyunma odasında korkudan tir tir titreyen ve uzun süre kendine gelemeyen Livakovic’in bu sırada, “Benim için Türkiye bitti. Burada daha fazla kalamam. Ayrılmak istiyorum” dediği belirtildi. Bu sözler Fenerbahçeli futbolcularda şok etkisi yaratırken, hemen devreye giren teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları Livakovic’le konuşup sakinleştirmeye çalıştı.

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‘YA DÖNMEZSE’ ENDiŞESi

Soyunma odasında ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından biraz olsun rahatlayan Livakovic, daha sonra yöneticilerle yaptığı görüşmede ayrılık kararından vazgeçti. Fenerbahçe yöneticilerinin o anlarda, Hırvatistan Milli Takımı’na çağrılan oyuncunun, gittikten sonra geri dönmemesinden endişe ettiği de öğrenildi.