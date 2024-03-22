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Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde, Trabzon'da yaşanan olaylarla ilgili konuştu: Elinde bir silah vardı! Tehdit altındaydık

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#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde#Trabzonspor
Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde, Trabzonda yaşanan olaylarla ilgili konuştu: Elinde bir silah vardı Tehdit altındaydık
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 21:31

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından sahaya inen bazı bordo mavili taraftarlar, sarı lacivertli oyunculara saldırırken istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde, olaylı maçta yaşananlara ilişkin ülkesinde açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldığı karşılaşma sonrası istenmeyen olaylar yaşanırken olayların içinde yer alan isimlerin başında gelen Jayden Oosterwolde ilk kez konuştu.

Trabzon'da oynanan maçın ardından sahaya inen bordo mavili taraftarların, Fenerbahçeli futbolculara yönelik saldırılarının ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

Sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı taraftarlar sahaya girdi. 

Saldırıya uğrayan Fenerbahçeli oyuncular, kendilerini güçlükle içeri atarken Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, ADSportwereld'e konuştu.

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Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde, Trabzonda yaşanan olaylarla ilgili konuştu: Elinde bir silah vardı Tehdit altındaydık

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"İLK GÖRDÜĞÜM ELİNDE SİLAH OLAN MASKELİ BİR ADAMDI"

Olayların bir anda geliştiğini söyleyen Jayden Oosterwolde, "Hakem maçı bitirdiğinde ve biz galibiyeti kutlamaya başladığımızda, insanlar sahaya, bize doğru koşarak geldiler. İlk gördüğüm elinde silah olan maskeli bir adamdı. Ne olduğunu anlamadan etrafımız Trabzonspor taraftarları ve onları durdurmaya çalışan bazı görevliler tarafından sarıldı. Tek düşünebildiğimiz, birbirimizi mümkün olduğunda çabuk güvenli bir yere götürmekti" diye konuştu.

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Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde, Trabzonda yaşanan olaylarla ilgili konuştu: Elinde bir silah vardı Tehdit altındaydık

"BÜYÜK BİR TEHDİT ALTINDA HİSSETTİK"

Kendilerini büyük bir tehlikenin içinde hissettiklerini ve kendilerini korumak için mücadele ettiklerini kaydeden Jayden Oosterwolde, "Takım arkadaşıma doğru koşan maskeli ve silahlı bu ilk taraftarın kafasına tekme atmadım. Yere yatırıldığında ona tekme attım, kabul ediyorum. Bunu yaptım çünkü tüm o kargaşa anında kendimizi büyük bir tehdit altında hissettik. Elinde bir silah vardı. Tehlikeliydi ve bize daha fazla bir şey yapamayacağından emin olmak istedim. Sonrasında görüntüleri de izledim. Yakından bakarsanız, kafasına tekme atmadığımı görebilirsiniz. Eğer saha içinde ve çevresinde oyuncuların güvenliğini garanti altına alınamazsa, o zaman futbol oynamak zorlaşır. Elbette futbol oynamak ve şampiyon olmak istiyoruz ama bunu güvenli bir şekilde yapmak istiyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.

Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya indi.

Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.

Trabzonsporlu bazı taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara saldırırken olaylar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

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#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde#Trabzonspor

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