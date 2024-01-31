Fenerbahçe'de Crespo ve Bartuğ Elmaz gitti, şimdi sırada King ve Kent var

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Bonucci ve Krunic’in transferiyle kadroda sözleşmesi devam eden yabancı futbolcu sayısı 18’e yükselen F.Bahçe’nin bunlardan en az dördüyle yollarını ayırması gerekiyor. Sezon başında çapraz bağ ameliyatı olan Luan Peres’in sezon sonuna kadar sözleşmesi dondurulurken fazla forma şansı bulamayan Miguel Crespo da Rayo Vallecano ile anlaştı. La Liga ekibi Crespo’yu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katacak. Crespo ve temsilcisi de Rayo Vallecano yetkilileriyle yaptığı görüşmede sözleşme şartları konusunda anlaştı.

4 MiLYON EURO’LUK OPSiYON

Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor. İspanyol ekibi Crespo’nun ücretinin tamamını karşılayacak. Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonu da 4 milyon Euro. Sezon başında Marsilya’dan alınan Bartuğ Elmaz da sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor’a kiralandı. Gitmesi olası diğer isimler ise Lincoln, Kent ve King... Bunlardan Lincoln’e Süper Lig’den birçok kulüpten teklif var ancak teknik heyet Brezilyalı orta saha konusunda son kararını vermedi. İsmail Kartal’ın raporuna göre bu oyuncunun takımda kalma ihtimali de söz konusu.

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RYAN KENT KiRALIK GiTMEK iSTEMiYOR

F.Bahçe’de performansı beğenilse de sık sakatlanması nedeniyle gönderilmesi gündeme gelen Joshua King için de körfez ülkelerinden ve Championchip takımlarından teklifler var. Sarı lacivertli yönetim Norveçli kanat için gelen teklifleri değerlendiriyor. King için de bu hafta ayrılık gündeme gelebilir. Aynı şekilde İngiliz kanat Ryan Kent ile yolların ayrılması planlanıyor. Ancak Kent’in kiralık olarak başka takımda oynama teklifine de sıcak bakmaması işleri zorlaştırmakta.